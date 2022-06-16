華僑醫美健康中心NAD長壽點滴 修復受損細胞及退化DNA

5月以來的Omicron病毒傳播迅速，雖然患者大多數是輕症，但也不可忽視此病毒對人體的損害。華僑醫美健康中心表示，其提供的NAD長壽針靜脈注射可以加速身體的恢復，歡迎洽詢。

NAD長壽針，故名思義，此針的功效在於延緩老化。NAD是一種非常重要的細胞分子，隨著人的年紀漸大，細胞開始失去正常功能，原因之一就是NAD水準隨著年齡的增長而下降。NAD水準降低可能會導致新陳代謝下降、體重增加和血糖 控制不良、疲勞、血管健康下降、與年齡相關的肌肉 損失（肌肉減少症）、與衰老相關的記憶力喪失和智力衰退、與年齡相關的視力和聽力損失。藉由NAD靜脈注射人體所需的生長因數和多種胺基酸，可以讓細胞再生、促進新陳代謝、減少內部炎症，進而幫助人體逆生長。

NAD為人體細胞的線粒體提供能量（能量製造因子/「發電機」的燃料），增強人體細胞的活性、延長細胞的衰老週期、推遲衰老、延長壽命、促進人體健康免疫。當NAD+產量下降時，你身體的「燃料」不夠，便會出以下衰老跡象：

• 大腦及神經系統會出記憶力衰退、認知能力下降等現象；

• 器官功能衰退，包括腦、神經、心臟、肝、肺、腎、腸道、眼、皮膚、肌肉、血液循環等；

• 體力不足、免疫力 低；

• 睡眠質量不佳；

• 肌膚鬆弛、膚色暗啞、皺紋浮現；

• 出現白髮問題；

• 負荷/壓力大、精神欠佳。

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