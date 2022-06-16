父親節送老爸 麒麟電視實用又貼心

父親節送禮，麒麟電視實用又貼心。

父親節（6月19日）要送什麼禮物，才能送到老爸的心坎上呢？不如訂購麒麟電視，犒勞一下老爸！

許多父親辛勞半生，來美國頤養天年，雖有子女陪伴，但平日里少不了無趣煩悶。兒女若能在父親節時送上一份中文電視服務作為禮物，老人必定幸福感倍增。打開電視就能聽到熟悉的鄉音，跟家鄉的老友同追一部劇、同看一場體育賽事，聊天的時候都多了共同話題。作為高清中文電視、家庭電話和商業電話的引領者，麒麟電視服務北美華人 社區近20年，深受華人朋友的喜愛。麒麟電視內容豐富、操作簡單、價格便宜，有直播、點播、回看等選項，涉及電視、手機 、ipad等多個平台，想怎麼看就怎麼看。

父親節把愛送回家，麒麟電視為你助力，讓每一個家庭都感受到滿滿的誠意。麒麟電視父親節特惠活動正在進行，僅需$9.99/月，北美價格最低、無合約束縛、退訂不收罰金，更有14天免費試看！

麒麟電視擁有60+兩岸四地的中文頻道，也在不斷打造緊貼北美華人生活的中文頻道。為迎接父親節的到來，麒麟電視特推出全新頻道——北美生活視頻；精選油管超人氣華人博主作品，細數北美身邊事、財經、法律、園藝、生活等，教您超實用的生活竅門，還有專業人士提供各類終極指南，與北美生活息息相關。「北美生活視頻」將真高清、無廣告、好看的節目串在一起，手指不用劃來劃去也不傷眼睛，可以舒服地靠在沙發上輕輕鬆松看大屏。

麒麟有父親們愛看的電影 ：狙擊手、長津湖、懸崖之上、我和我的父輩、掃黑決戰、誤殺……父親們愛看的諜戰劇：對手、瞄準、前行者、勝算、風箏、紅色……父親們愛看的權謀劇：風起隴西、大秦賦、清平樂、慶餘年、琅琊榜、鶴唳華亭……父親愛看的家庭劇：生活萬歲、什剎海、都挺好、小捨得、陪你一起長大、裝台……

麒麟電視使用者，可免費使用專為北美華人打造的KyLin V+ APP。KyLin V+ APP節目豐富，匯聚上百個優秀自媒體，及時推送北美新聞資訊，讓您掌握第一手的生活攻略，讓北美華人享受最適合自己的精彩內容。電視內容手機也能帶走看，功能流暢、支持投屏，讓您隨時隨地享受「躺平」的快樂。

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