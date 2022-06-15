有口福正宗粵菜 紐約首家馳名陳村粉

豉汁排骨蒸陳村粉

「有口福」是一家老字號粵菜店，十多年前名叫King Jame Garden，開在曼哈頓 中央公園附近。「有口福」店內曾接待過外交官、明星、電視台主持人等，之前因疫情 停業，現於2021年9月7日，在唐人街重新開張。由於原來中城食客的強烈要求，該店正計劃在中城重開一家規模可與原餐廳媲美的豪華粵菜館，現正物色合適的店面。

店內是傳統中式裝修，墻上佈滿各種特色菜餚照片，用餐環境溫馨且乾淨。「有口福」老闆周女士是一位地道的廣東人，秉持做地道家鄉味粵菜的想法，獨家烹製陳村粉和廣式點心，廚師每日現場製作，非常新鮮爽口。

陳村粉已有90多年的歷史；大約在清末民初，順德陳村人黃但創製出一種薄、軟、滑、爽為特色的米粉，口感極佳且大受歡迎，從此聲名鵲起，被當地人稱為「粉旦」。由於製作精細，陳村粉產量不高，一天只能產粉幾百斤，因而顯得格外「矜貴」。周女士表示，其售賣的陳村粉保持了傳統做法，同時也在基礎做法上進行了改良。

大家常吃的普通河粉、腸粉都是米漿做的，這裡的陳村粉的原料包含四、五種薯類以及植物粉，因此製作出來的粉更透、更薄、更爽滑，卡路里只有普通河粉的30%，是健康低卡路里食品。

周女士表示，店內的廣式點心是獨家自製，同時還提供五星級酒店餐點，供不應求。店中每一款點心都是當場製作，口感佳，有陳皮班牛腩燒賣、素菜包、豆苗鮮蝦餃、豆角豬肉餃、涼瓜牛肉餃、珍珠雞等特色餐點。每天上午9時到11時，所有點心享受特價，僅需$3.99/款。

店裡的招牌菜有酥炸脆皖魚片、招牌糯米雞、金沙南瓜條、百花釀大腸、五味鴨、金盅藏金牛、梅菜千層肉、有福沙薑雞、魚頭煲仔飯、鹹魚粒茄子煲、陳村粉系列等。每一道菜餚都由廚師精心烹製，讓每位就餐的客人體會到正宗地道的粵菜。

地址：華埠 喜士達街，171 Hester St, New York, NY 10013；預約電話：212-343-9496；網址：www.ladychowkitchen.com；每週七天營業，時間為上午8點30分至晚上9點。