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張德海律師提醒601A申請者可要求關閉上庭中案件

工商記者廖學錕／紐約訊
張德海律師有豐富的移民法庭出庭經驗。
張德海律師有豐富的移民法庭出庭經驗。

從2021年7月15日起，正在上庭的601A申請人可以要求移民法庭行政關掉上庭的案子，讓移民局處理601A申請。現任司法部長於7月15日裁定（Matter of CRUZ-VALDEZ 28 I&N Dec. 326 A.G. July 15, 2021)，移民法庭完全有權行政關案，未上過庭的601A申請不受影響。

執業於法拉盛的移民專業律師張德海律師表示，過去幾年，全國各地有很多移民法官紛紛拒絕行政關閉正在上庭的案子，導致601A的申請人無法順利拿到I-601A批件。移民局拒絕的理由往往都是移民法庭未將案子行政關閉，所以移民局無權處理I-601A申請。司法部長的最新決定實施後，從2021年7月15日起，移民法官就有權行政關閉案子，移民局也有權處理正在上庭當事人的I-601A申請。

I-601A豁免申請的受益人是那些拿到直系親屬移民I-130批准件，但當年因未經海關檢查(EWI)進入美國後非法居留，導致無法在美國境內遞交綠卡申請(I-485)的人士，他們可以通過申請豁免(I-601A)，在批准後去廣州辦理移民簽證。通常以前的情況是，如果當事人在美國非法居留超過半年但不到一年，一旦離開美國後則三年不得入境；非法居留一年以上者，十年不得入境。很多直系親屬移民(I-130)申請雖然已經批准，但在簽證中心要求去廣州面談時，因擔心一去不復返，仍是不敢離開美國。有了601A申請後，只要拿到豁免的批准件，就可以信心滿滿地離開美國去簽證了。

正在上庭的當事人如果有直系親屬申請的I-130批准件，現在可以要求法庭將案子關閉並申請豁免，豁免批准不等於簽證拿到。如果是申請配偶，還需要證明兩者的真實夫妻關係以及經濟擔保能力是否足夠。如當事人在美國曾經有犯罪紀錄，離境前需要先諮詢專業移民律師，被逮捕不等於有犯罪紀錄。當事人需要證明如果豁免不批准，當事人的美國公民配偶或當事人的美國公民父母會有極大的困難，這些困難可以是多方面的，包括經濟、教育、健康、文化等。

張德海律師在處理移民、刑事、婚姻及聯邦上訴案件方面有二十年的經驗，法拉盛辦公室地址：136-20 38th Avenue, Suite 9G, Flushing, NY 11354（飛越皇后大樓），電話：718-463-1111。

移民局 簽證 法拉盛

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