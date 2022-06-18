「誠信假牙」精做全口假牙、缺牙 專攻高難度假牙

「誠信假牙」精做全口假牙。

活動假牙現在是老年人牙齒缺失時比較常用的，可以恢復部分咀嚼功能，不用只能喝稀飯了。那麼，安裝活動假牙後要注意什麼呢？口腔專家帶大家瞭解，安裝活動假牙人士一定要注意的以下8事項：

1.初戴假牙時口內常有異物感或唾液增多，甚至還會噁心、嘔吐；有些人也會出現發音不清、咀嚼不便的現象，這些都是正常的。只要堅持戴用，以上症狀便都會逐漸消失。

2.摘戴假牙開始應耐心練習並找到規律，不可急躁強行摘戴。摘取假牙應推拉基托邊緣，不要以強力拉卡環，以免卡環變形。戴假牙時，應用手將其戴就位後才咬合，絕不可以用牙咬合就位，以免損壞假牙。

3.初戴假牙時不宜吃硬食，應先練習吃軟的食物，待適應後再逐漸咀嚼較硬而脆的食物。

4.初戴假牙後可能有粘膜壓痛現象，甚至會出現粘膜潰瘍，此時應複診修改；如不能及時複診，可暫時不戴假牙，取下後放於冷水中靜置。複診前數小時必須戴上假牙，以便醫生準確找出壓痛點，便於修改。

5.飯後應取下假牙，清洗乾淨後再戴上，以免食物殘渣沉積於假牙上。睡前應取下假牙，用牙膏或肥皂水刷洗乾淨後置於冷水中，但不要用開水、消毒劑浸泡。

6.假牙戴用後如有不適，應及時複查、修改，不要自行磨改，也不宜長期不戴，否則因口腔內組織的變化會使假牙不能再使用。

7.取下假牙後，應清潔假牙與口腔內真牙齒的臨接面，刷淨殘留的食物殘渣，避免發生齲壞。

8.戴用假牙後，每隔半年至一年應複診檢查一次，以便發現問題並及時處理，確保支援組織的健康。

全口假牙裝置被專業牙醫稱為牙科專業難度最高的科目。位於法拉盛 的「誠信專業牙科」，近年來以其精湛的醫術和出色的效果博得許多華裔 患者的好評。

多位裝過假牙的患者紛紛表示，「誠信專業牙科」裝置的全口假牙牙型精準、外型逼真漂亮、用著舒服且持久。「誠信專業牙科」由具有30多年牙醫經驗的高醫師主理，她21歲就開始進入口腔專業學習，師從日本著名口腔專家。苦學深造9年後，高醫師醫術逐漸嫻熟，掌握了口腔專業中被稱為最高難度的全口假牙全套技術。多年來，她為無數病人還原修復牙齒，也為眾多耆老解決了無法咀嚼的困擾，使他們得以重享美食。該牙科診所還同時提供包括美容、瓷牙矯正、牙齒修補、安裝假牙在內的多項牙科服務。

俗話說「牙疼不是病，疼起來要命！」牙齒疾病不但痛苦，還會給咀嚼帶來困難，令人食之無味、寢食難安。醫裝全口假牙手術 的關鍵在於取牙印的手法和技巧，牙印若要取得非常精準，排列全口假牙的過程至關重要；高科技排牙技巧和古老口腔治療經驗相結合，從設計到選材都要做到細緻，同時也和患者的體重、膚色、飲食習慣等多種因素有關。

選擇假牙材質的技巧恰如其分，不同材質要有不同的對待，既要考慮前排牙齒的美觀，又要考慮後面牙齒的咀嚼功能，還要綜合患者的皮膚、健康狀況、口形美觀等諸多方面來考慮。

裝全口假牙雖然是難度最高的牙科技術，但高醫生憑藉自己30多年的臨床行醫經驗，已形成獨家秘技。患者前來就診，高醫生一般都會先用10分鐘與患者進行思想溝通，從心理和生理上對患者進行瞭解，做到有的放矢。安裝假牙通常採用掛勾式/貼式，每天需要掛上掛下，而高醫生不掛鉤、不黏貼，就能讓您擁有一口美觀、方便又實用的永久牙齒。

以上內容相信能幫助大家對這方面都有所瞭解，也希望大家能夠對這方面多多重視。如需更多幫助，可諮詢線上專家，他們會給您合適的建議，還可以去診所與專家進行面對面的交流。

對要求安裝全口假牙的患者，高醫生會從頭到尾親力親為。假牙從設計製作到取牙大約需要等待20天，期間會給患者免費製作一個臨時假牙，以便患者使用。「誠信專業牙科」收費合理公正，從不收黑心錢，秉持天地良心為客人服務；假牙如出現問題，可隨時前往就診，直到患者滿意為止。電話：917-379-8976，地址：136-79 Roosevelt Ave, 3F, Flushing。