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父親節足球日免費親子活動

工商記者衛伯承／紐約訊
智力挑戰遊戲。
智力挑戰遊戲。

每年一度的父親節來臨之際，06 United Football Club(06聯足球體育會)訂於6月19日(星期日)下午1:30至4:30，在布碌崙日落公園足球場舉行「06父親節足球日」，歡迎廣大民眾攜同子女參與同樂、共度佳節。

在現代家庭中，父親在孩子心目中的形象是繁忙的，親子間交流的機會也比較少。為此，06聯足球體育會特別舉辦這次「06父親節足球日」免費社區活動，提供孩子和父親溝通交流的機會。通過一起參加益智有趣的足球遊戲，親子之間可以增進感情，從小學習建立與父母和諧相處的氛圍，也讓孩子在成長過程中留下許多溫暖一輩子的美好回憶。

「06父親節足球日」活動當日，特別精心設計多項兒童足球挑戰遊戲，讓孩子親身體驗足球運動的趣味。和父親組隊參加的親子遊戲，考驗父親和孩子間的默契合作，鬥智鬥力。現場更有足球技術示範，促進足球學術知識交流，歡迎所有對足球運動感興趣的兒童青少年踴躍參與。

本次活動榮幸獲得「美國林生記國際集團」溫情支持，贊助提供當天的精美禮品贈送以及各項挑戰遊戲優勝者的獎品。

06聯足球體育會為紐約州註冊的非牟利組織，自2014年舉辦青訓課程以來，已為大紐約地區數千名兒童及青少年提供足球技術培訓。該組織多年來一直積極推動本地足球發展，亦期望透過足球運動為社會帶來積極推動作用；藉著訓練及比賽，幫助兒童青少年提升體能、心智和人際關係，激發潛能及培養自強不息、團隊合作的處世態度。

「06父親節足球日」在布碌崙日落公園足球場(6th Ave & 44th St. Brooklyn, NY)舉行，免費參加，歡迎喜愛足球運動的僑胞攜子女一同前往。想要瞭解更多資訊，請瀏覽官網：www.06united.com。

足球技術示範。
足球技術示範。

足球 親子 日落公園

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