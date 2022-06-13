飛達西餅慶祝新店開業餅卡買十送三

飛達西餅Maurice街新店開業。圖2：飛達西餅Maurice街新店內部。

紐約老字號「飛達西餅」為慶祝新店開業，回饋社區民眾及消費者的厚愛，即日起購買$10面值的餅卡，買滿10張便送3張；可在任何一家飛達西餅店購買，數量有限，送完為止。

飛達西餅開創於1991年的曼哈頓 華埠中央街(Centre Street)，至今已陪伴民眾走過30年。現如今飛達西餅在美東地區擁有共13家連鎖門店，獲得如此佳績可說是得之不易。該集團不斷追求卓越，在華人糕餅業中寫下許多「第一」：在康州快活大賭場(Foxwoods Resort Casino)開設分店的第一家華人糕餅店；在紐約華人地區設有最多分店的餅店；第一家首創中央工廠統一化嚴格製作生產的餅店。這些「第一」更高程度上保證了食品的健康及衛生，以現代化生產供應每日新鮮糕餅美食。飛達西餅經營30年來，延續了對西餅製作精益求精、健康衛生的理念，未來也將一如既往、竭盡全力地完善衛生及安全環節，保障每一位消費者的健康。

面對競爭日益激烈的糕餅業，為搶攻年輕族群和主流市場及進軍網路訂購，「飛達西餅」也開放了線上預購糕餅美食。民眾可根據自己的喜好選擇尺寸、口味、內餡等，甚至還可因應場合在蛋糕上寫字及繪圖，客製化的服務受到許多顧客的歡迎。為了消費者的健康和安全，避免人群擁擠並減少消費者的排隊時間，消費者可上飛達西餅官網選購，選擇對應的時間及地點，即可在各大分店領取；消費者也可電郵：[email protected]，詳細諮詢產品選購。

「飛達西餅」每日自製新鮮豆漿、豆花、仙草、花生、蜜紅豆，特別推出新鮮菠蘿橙綠茶，用新鮮水果菠蘿和橙子製作而成，無添加香精調味劑。美容健康的紅豆豆花、紅豆沙冰、紅豆抹茶等新品，是早餐或下午茶的最佳選擇，也是上班及下班買咖啡、奶茶、冷熱飲料、糕點、麵包等美食的好去處。

「飛達西餅」美東地區共有13家連鎖門店，遍及紐約多個地區及康州快活大賭場。新店地址：59-09 Maurice Ave, Maspeth, NY 11378；法拉盛 大學點天景購物中心：40-24 College Pt Blvd；法拉盛緬街：41-60 Main Street；法拉盛凱辛娜大道：46-15 Kissena Blvd；法拉盛39大道：136-18 39th Ave；法拉盛41大道：133-51 41st Ave；皇后區 森林小丘(Forest Hills)：107-50 Queens Blvd；皇后區木邊(Woodside)：61-31 Roosevelt Ave；皇后區艾姆赫斯特(Elmhurst)：86-12 Justice Ave/75-08 Broadway；曼哈頓華埠：83 Mott Street；曼哈頓下城格林威治村(Greenwich Village)：321 6th Ave；康州快活大賭場(Foxwoods Resort Casino)。

請前往官網：www.fayda.com，或電郵：[email protected]，詳細諮詢產品選購，歡迎新老顧客親臨各連鎖門面購買。