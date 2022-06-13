戴士樂律師樓解決房東房客糾紛

戴士樂律師(左)及其華人法律助理季雯，處理過各類複雜、困難的房東房客糾紛，可以助您擺脫困擾。

「戴士樂律師樓」(Law office of Perry Ian Tischler, Esq., P.C.)代理過數千宗房屋糾紛案件，專精辦理房東 房客爭議訴訟及非法住宅(地下室2家庭住3家庭)等高等法院案件，同時還提供破產申請、各種民/刑事、法院出庭、商業買賣、商事法及家事法案件處理等服務。由於疫情 的影響，許多房東都面臨房客拒付租金還長期霸佔住房的煩惱。戴士樂律師樓的專業團隊將為房東排憂解難，歡迎為租房糾紛而苦惱的僑胞致電諮詢。

紐約市租房比買房便宜，所以向來不缺房客來源。買房出租是華裔 民眾相當喜歡的投資方法，一來增加額外收入，二來可以減少貸款/稅金負擔。然而機會多也表示糾紛多，特別是新冠疫情期間，糾紛更是升級到十分複雜的層面。目前在華裔社區普遍存在的房東房客糾紛多為：1.房客拒付房租；2.房東不滿房客的部分行為，比如養寵物、製造噪音、擅自分租等；3.房東拒絕維修。以上糾紛往往也是造成房東趕房客走，房客賴著不走的原因。根據紐約州相關法律規定，無論房東房客是否簽訂租約，只要房客入住超過30天，房東想要房客搬離就必須以法律書面形式向房客下達通知。

戴士樂律師承辦過無數房屋糾紛案件，對於房屋訴訟法律非常熟悉。他表示，無論發生任何情況，房東都無權強制驅離房客。房東遇到糾紛時，可在期限到期後中止租約，向法庭提出驅趕房客的要求，如果法庭批下驅逐令，將由法警來執行和監督房客搬離。千萬不要直接和房客發生衝突，也不要擅自換鎖或以斷水、斷電等方式非法驅趕房客，最好尋求專業律師的建議與幫忙。

華人法律助理季雯(Wendy)有20多年處理房東房客糾紛的經驗。她表示，若房客的行為明顯違反了租約，房東有權向房客發出通知(Pending Notice to Cure)，要求房客在限定時間內改正。一般房東向房客要求改正的時間為3-30天，如果房客到期不改正並否認自己的行為，報警和投訴311紀錄都是有用的證據，須保留供日後出庭用。

美國房屋法律非常繁瑣，發生租屋糾紛時，不要在情緒激動的情況下擅自做出任何行動，建議先諮詢專業律師。戴士樂律師樓電話：718-229-5390，可以免費面談，周末需預約。地址：38-39 Bell Blvd., Suite 203, Bayside, NY 11361(貝賽CitiBank旁)。