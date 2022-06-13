陳愛蓮醫學博士甲狀腺內分泌專科診所

大頸甲狀腺內分泌專科陳愛蓮醫學博士。

陳愛蓮醫生1996年畢業於紐約大學(NYU)內分泌學專科，擁有內分泌專科特考文憑，在內分泌專科領域有26年的經驗。2001年起，她開始獨立開設甲狀腺內分泌專科診所，擅長治療各種甲狀腺疾病，如甲亢、甲減、甲狀腺結節、甲狀腺癌等；她同時也提供糖尿病 、腦垂體腫瘤、腎上腺異常、骨質疏鬆、多囊卵巢綜合症、甲狀旁腺疾病、肥胖症、血鈣異常等疾病的治療。

陳愛蓮醫生擁有美國內分泌學會院士身份(FACE)，只有在臨床上表現卓越且在教育和研究、公共衛生、醫學 倫理、技術創新、醫學進步、社區參與等領域取得非凡成就及做出傑出貢獻的內分泌科醫生，才會獲得此特殊榮譽。陳醫生是利用頸部超聲波對甲狀腺和甲狀旁腺疾病進行評估和診斷的特等專家，持有美國內分泌頸部超聲波的特等證書(ECNU)。

甲狀腺是人體至關重要的內分泌器官，它會分泌甲狀腺激素（T3、T4）來調節全身新陳代謝和多種其他器官的功能。與任何其他器官一樣，甲狀腺也可能患上疾病或癌症 。在過去的30年中，甲狀腺癌的發病率增加了三倍。一些相對較常見的甲狀腺癌，比如甲狀腺乳突癌和濾泡癌等，如果能夠在早期被發現，治愈率高達95%，且康復後不會影響今後的生活和壽命。在早期發現並接受良好的專業治療是非常重要的，想要準確診斷和治療各種甲狀腺疾病/癌症，就需要即時地去看甲狀腺專科醫生。

陳醫生表示，甲狀腺疾病十分常見。在美國約有2000萬人患有某種甲狀腺疾病，女性被診斷出患有甲狀腺疾病的可能性大約是男性的5到8倍。當甲狀腺產生過多的甲狀腺激素時，你的身體會過快地消耗能量，這被稱為甲亢。過快消耗能量不僅會讓你感到疲倦，它還會讓你,心跳加快、體重迅速降低，甚至讓你感到緊張。但如果甲狀腺產生太少的甲狀腺激素，就會導致甲狀腺功能減退。當體內的甲狀腺激素太少時，它會讓你感到疲倦，你可能會體重增加，或是無法忍受寒冷的溫度。

如果有以下情況，患甲狀腺疾病的風險可能會更高：有甲狀腺疾病家族史、有健康問題（包括惡性貧血、1型糖尿病、原發性腎上腺功能不全、狼瘡、類風濕性關節炎、乾燥綜合症和特納綜合症）、服用碘含量高的藥物（胺碘酮）、年齡超過60歲（尤其是女性）、曾接受過甲狀腺疾病或癌症的治療（甲狀腺切除術或放射治療）。建議這些人群每3-6個月就做一次甲狀腺檢查，而對於普通的人群，每年應該至少做一次甲狀腺健康檢查。

診所地址：7 Bond Street, Suite 1A, Great Neck, NY 11021；中文電話：347-519-7434（早上11點至下午6點）；英文電話：516-330-1313（全天）；門診時間：週一、二、四、六，中午12點至下午4點。

如何去陳醫生診所：

長島鐵路(LIRR)：在緬街站(Main St.)上車，在大頸站(Great Neck)下車；

公共汽車(Bus)：坐N20G路車，在緬街站(Main St./Roosevelt Ave.)上車，在大頸站(Great Neck/North Station Plaza/Bond St.)下車，步行約1-2分鐘即可到達；

駕車：市府停車場在Grace Ave.北面，步行約1分鐘即可到達。