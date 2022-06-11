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環球能源提供降低能源費用省電小貼士

工商記者廖學錕／紐約訊
帳單中有許多無形的陷阱，要多加注意。
帳單中有許多無形的陷阱，要多加注意。

進入華人市場服務多年的環球能源(Global Energy)，長年為商業用戶爭取最低的價格，讓商家們在能源成本上達到有效的控管，從而降低成本。然而觀念重於手段，唯有養成節約能源的觀念才是最根本之道。

環球能源公司旗下的華人代表Jessie，長年來在華人社區服務了無數商家，從帳單的比較到供應商（Supplier）的選擇都十分瞭解，替商家們真正達到節省成本的目的；Jessie同時也協助民眾進行節約能源的教育

Jessie表示，通過許多家庭或企業周圍的簡單小改變，就能減少能源消耗並節省更多金錢。例如讓太陽照進屋裡來，可以減少對人工照明的需求；當您洗衣服時，可以考慮用冷水，市場上有賣冷水用的洗衣液，將洗衣機的水溫設置從熱(Hot)切換到冷(Cold)，可將能源消耗減少一半；當您伏案工作許久後，起身活動或吃午餐時，請讓您的電腦也休息一下：將電腦設置為20分鐘不活動即自動進入「休眠」狀態；另外就是聰明地使用洗碗機，盡量等裝滿髒盤碗後再洗，避免使用特殊模式、風乾模式。

容易忽略的一點就是小心「吸血鬼電壓」。即使關閉電子設備，許多電子設備也會繼續消耗功率，所以使用完後務必拔掉設備插頭。購買電器請尋找能源之星，能源之星產品經過獨立認證，可以在節省能源的同時又不犧牲美好的使用體驗。

環球能源負責的就是能源公司的供應部分。在有競爭的情況下，環球能源提供的價位總是更具競爭性，因為紐約公共服務委員會消費者協會認為，有競爭才會為用戶帶來更為公平低廉的價格和優質的服務，消費者(用戶)就會成為最後的得利者。消費者收集近期的能源帳單，致電給電環球能源公司作比較，就可以找出最適合自己的費率。

環球能源公司守信重口碑，提供低廉的價格，帳單高透明度、無隱藏費用，保證持續優質的供應服務，絕非直銷公司。該公司中文諮詢專員Jessie電話：646-508-5086，官網：www.globalenergyllc.net。

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