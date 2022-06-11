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華僑醫美健康中心專精PRP吸血鬼面部血清美容術療法

工商記者鍾淑美／紐約訊
華僑醫美健康中心對PRP頭部生髮的療效給予肯定，提供不成功就退費的保証。
華僑醫美健康中心對PRP頭部生髮的療效給予肯定，提供不成功就退費的保証。

位於法拉盛的華僑醫美健康中心，針對愛美人士詢問最多的PRP吸血療法，深入淺出詳解如下：

所謂「吸血鬼療法（vampire ficial）」，就是先吸出一管自己的血，提取得「血液精華」，再靠微針打出的洞，把「血液精華」輸送至皮膚深層以供吸收。正確的說法是叫PRP生長因子療法，通過離心機器的處理，從中分離出自身的「高濃度血小板血漿」（Platelet-rich plasma，簡稱 PRP）再注射回皮膚。

人體血液包括紅血球、白血球及血小板，紅血球主要運輸養分，白血球用以抵抗外來細菌，而血小板則負責凝血功能。經過十幾年的研究，歐美科學家發現血小板除了用以促進凝血功能以外，在擠壓破裂後會釋放出生長因子，進而促進組織的修復。由於高濃度生長因子(PRP)具有組識修護與軟骨增生等功能，PRP再生醫學療法最早被骨科復建科採用，像參加奧運會這類競賽的運動員和專業運動員，當他們在競技比賽或日常訓練中受傷後，為了快速康復、盡快重回賽場或訓練場，運動員會希望能夠更快地恢復身體狀態。運動員會注射PRP到受傷的部位，即採用注射高濃度血小板血漿（PRP）的手段進行治療，將富含血小板的血漿蛋白濃縮液注射到受傷的部位，幫助運動員盡快恢復。

PRP生長因子注射目前在醫療美容行業中已經得到了廣泛的應用，也經過國家批准。其利用自身血液分離提純的注射原液，分層注入到面部/頸部皺紋、黑眼圈、眼袋等區域的皮膚組織中。

特別值得一提的是再生醫學生髮，使用自身的血小板濃厚液，幫助頭皮活化及頭髮生長，使毛囊密集度增加、頭髮變粗壯。自體生長因子的應用不僅僅只是治療落髮、雄性禿等，在防止落髮、保養毛囊方面都有一定程度的功效。

PRP廣泛應用於醫學美容領域，搭配微針滾輪，運用於改善掉髮、頭皮老化、肌膚老化、全臉皺紋、皮膚鬆弛、凹陷疤痕、色素暗沉、曬斑、毛孔粗大、毛細血管擴張、黑眼圈等。

詳情請親洽華僑醫美健康中心地址：37-20 Prince St., 4FL, Flushing, NY 11354；預約電話：718-775-8618、718-790-8678；營業時間：週一至六，上午十時至下午八時。

運動員 醫學 法拉盛

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