「陳麥潔明與社區好友齊頌親恩」演唱會 逾八百僑胞好友共慶雙親節

陳麥潔明與善終會董事、台前幕後演出人員及唱家班成員一起合影。

華人 善終基金會連續數年在中華公所舉辦「陳麥潔明與社區好友齊頌親恩」演唱會，與僑社民眾共同慶祝雙親節，懷念至親老友。6月4日及6月5日一連兩天，在紐約華埠 中華公所的中山紀念堂，舉行了2022年度齊頌親恩演唱會。場內坐滿社區僑領、各界善長好友和民眾，有近九百人，掌聲此起彼落、盛況空前。陳麥潔明與唱家班好友落力表演，以歌聲傳達親情愛意，一起慶祝雙親節。

華人善終基金會成立於1997年，它的緣起是自1985年經營五福集團接觸葬儀的服務。當時看到離鄉背井、孤身來美尋求生計的大有人在，許多新移民孑然一身，尚未在這陌生的土地站穩腳跟，若適逢家中親友發生意外和病亡，必然深感徬徨無助；當時收到不少社區僑團鄉親的求助，均只能靠個人事業的資源來協助，後有幸獲社區中願意發出愛心呼應施棺贈地想法的人越來越多，於是便考慮成立一個慈善機構，讓願意支持的各界僑胞一起為那些有需要的同胞伸手援助。97年，數位志同道合的社區善心人士，一起正式成立了華人善終基金會。

華人善終會一年一度頌親恩活動是特為紐約華人社區耆老所舉辦，多年來深得僑社各界善長及民眾的支持。陳麥潔明主席獻唱逾五六十首膾炙人口的經典國粵語歌曲，還有一班唱家班好友助陣，包括善終會董事李可星、陳穎敏、麥沛榮、陳健鎔、麥麗卿，以及社區好友黃素芳、前寧陽主席倪楚勇、王惠嶽、黃雪莉、盧元龍、陳焯基、衛伯承等熱情演出，呈獻70至80年代港台名曲及近期大陸流行新歌。

社區好友唱歌班成員均在商界、僑社獨當一面，雖平時均工作繁忙、日理萬機，但每當善終會有需要時，這些熱心人士總會義不容辭、拔刀相助；演唱會能圓滿成功，全都仰賴於台前幕後的中西樂隊、音響燈光製作以及義工團隊的專業投入及認真付出。

今年剛好是第十屆「齊頌親恩演唱會」，更是華人善終基金會成立25週年，善終會正緊鑼密鼓地籌備下半年度將要舉辦的「粵韻名劇會知音」和金秋十月慈善籌款餐會兩大重頭戲。陳麥潔明主席期望能夠得到社區各界一如既往的熱心鼎力支持，希望疫情 遠離、社會和諧生活穩定，能夠早日回歸到正常生活中。