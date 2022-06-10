皇后區 Milea 貨車 美東最大貨車供應商

紐約市皇后區 的Milea貨車公司，是大紐約地區最大的貨車代理銷售商，多年來以其卓越的信譽、良好熱忱的服務品質服務了廣大華人 僑胞，並連續榮獲HINO貨車廠頒發貨車銷售商的國際榮譽獎。該公司提供服務一條龍，不僅買賣新舊車，還可協助客戶低利率購車，為客戶省時省錢；皇后區分公司規模宏大、架構完善，零件配備一應俱全。該公司擁有自製車廂廠房，提供購車與貸款 的完善服務，手續簡易快速。

該公司林總經理George Lin表示，Milea成立近30年以來，已成為全紐約最大以及全美一流的卡車銷售公司之一。Milea皇后分公司多年來以合理的價格、高品質的方案保證、優質的售後服務深耕華人社區，能取得今日的成績，離不開它包含卡車銷售、零件供應、售後維修三位一體的強大團隊服務。林總會根據客戶的各種需求及各種貨車的性能，設計不同的車廂來配合使用者，他認為只有這樣，客戶才會以最低的價格購得最適合自己生意使用的貨車。

符合駕駛者需求以及為車主創造最大經濟效益，已成為Milea貨車公司的首要市場經營理念。皇后區公司設有車廂工廠，可自製車廂；它有齊全的貨車零配件，客戶只要通過電話傳真訂購所需零件，公司可馬上送貨到府。其修車技師全部接受原廠專業培訓，有多年豐富修車經驗，可為客戶提供專業修車服務，速度快且價格公道。

林總經理服務華人社區多年，會福州、國/粵語及上海話，優質服務聞名社區。欲瞭解更多詳情和優惠折扣，請聯繫Milea貨車皇后區分公司。地址：61-50 Maurice Ave., Maspeth, NY 11378，電話：718-396-0800。