萬蜂牌巴西極品綠蜂膠父親節送禮首選

萬蜂牌巴西極品綠蜂膠體貼健康，買得起、信得過！

送禮要有心，健康對於現代人來說是最重要的。在父親節來臨之際，為父親挑選一份貼心的好禮傳遞你對他的愛，來自加拿大 viker公司的優質產品——萬蜂牌巴西 極品綠蜂膠（Multiflowers）是你最好的選擇！

萬峰牌巴西極品綠蜂膠獲得了美國FDA、加拿大衛生部、巴西農業部的認證，自從上市以來，以它獨特的魅力風靡全世界。萬蜂牌巴西極品綠蜂膠的特色總結如下：

1. 膠原採自無污染的亞馬遜森林，沒有重金屬；

2. 世界領先的生產技術：全部提取了蜂膠中的400多種營養物質和70多種黃酮類物質；

3. 不含酒精、無蜂蠟、無殘留；

4. 純天然活性黃酮含量達到目前業界自然蜂膠中最高——18.5mg/ml，使萬蜂牌巴西極品綠蜂膠的效果優於市場上的蜂膠。

只有高品質、高活性、高類黃酮素含量的蜂膠才能達到好的功效，而萬蜂牌巴西極品綠蜂膠中的有效成分（黃酮、多元酚以及阿替匹林C）都遠比其它蜂膠要好：各類活性物質含量最高，數十倍優於同類產品，其類黃酮含量為業界最高——18.5mg/ml，酚多體含量為3.5%。

萬蜂牌巴西極品綠蜂膠的八大健康功效得到了國際上的認證。在日本東京的世界蜂膠年會上，世界健康專家認證了其具有增強免疫力、抗病原微生物、調節內分泌、降低血糖/血脂及血壓、降低血液粘稠度、改善微循環、淨化血液、抗氧化、清除自由基、促進組織修復、抗腫瘤、保肝護肝等功效。同時，醫學臨床實踐證明，長期服用萬蜂牌巴西極品綠蜂膠，對癌症、高血壓 、心臟病、腦血栓、動脈硬化、前列腺炎、肝炎、流感、白血病等，有顯著的改善作用，也對預防和治療糖尿病、血管系統併發症及視網膜病變有著特殊的效果。

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