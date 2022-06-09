現代汽車IONIQ 5全電動休旅車入選消費者指南®2022最佳首選大獎

消費者指南®2022最佳首選大獎標誌以及榮獲最多大獎品牌的標誌。

現代汽車 全新的IONIQ 5全電動休旅 車，因其超過三百哩的行駛距離、平衡的駕駛性能以及令人驚嘆的內外造型設計，被列入消費者指南®2022年度最佳首選大獎。入選的車輛除了提供安全及可靠的行駛性能之外，還需具備消費者想要的功能與選擇。

消費者指南®總編Tom Appel表示：「IONIQ 5是一款展示現代汽車雄心壯志的車型，融合了前衛的造型與日常生活的實用性，表明了現代汽車對電車市場的重視。」消費者指南®的汽車首選大獎，代表了每個車輛類別中最好的價值與功能。

入選最佳首選大獎的六款現代車型包含：

1. 緊湊型跨界電動休旅車首選——2022現代IONIQ 5；

2. 中型跨界休旅車首選——2022現代Palisade；

3. 中型跨界休旅車首選——2022現代Santa Fe；

4. 微型跨界休旅車首選——2022 Kona；

5. 微型跨界休旅車首選——2022 Venue；

6. 微型跨界轎車首選——2022 Accent。

北美現代汽車產品計畫總監Ricky Lao表示：「我們由衷地感謝消費者指南在2022年中，將現代的IONIQ 5列入最佳首選大獎。IONIQ 5是在最佳首選大獎投票截止日期之後才推出的，但在測試過IONIQ 5之後，消費者指南非常清楚IONIQ 5是市面上最好的電車之一。」

自1967年以來，消費者指南®持續發布了對新車、二手車 以及卡車權威且客觀的評論。消費者指南®的宗旨在於讓消費者能更加輕鬆地購車，其編輯提供了對於將近一千五百款新車與二手車的專業且公正評估，同時還提供了中肯的購車建議和有見地的評論文章。消費者指南®位於伊利諾州Morton Grove，由Publications International Ltd.出版。請至：http://consumerguide.com/best-buys/，查詢消費者指南®2022最佳首選大獎的完整入選名單。

北美現代汽車專注於「人類進步」以及智能代步解決方案，為美國的消費者提供了滿載高科技功能的汽車、休旅車以及電動車陣容。在2021年，北美現代汽車的820家經銷商在美國總共銷售了超過七十三萬輛車，其中近半是在現代汽車阿拉巴馬製造廠生產的。請至：www.HyundaiNews.com以及北美現代汽車華人粉絲俱樂部Facebook，查詢更多相關信息。