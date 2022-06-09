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FOTILE方太廚電正式入駐P.C. Richard & Son大學點門店

工商記者張莎莎／紐約訊
方太6月10日正式入駐P.C. Richard & Son大學點門店。
方太6月10日正式入駐P.C. Richard & Son大學點門店。

方太——華人首選廚電品牌，將於六月十日入駐皇后區大學點P.C. Richard & Son，而其也將成為首家線上及線下展示銷售方太產品的PCR門店。作為美國本土知名的家庭電器零售商，P.C. Richard & Son在過去的112年來，專門經營各類電器設備、家庭視聽設備、家庭辦公系列、各類家用電器、健康及室外用品等，百年傳承、品質保證、值得信賴。本次入駐PCR，方太將持續致力於為客戶提供最佳產品、最優服務和最領先的廚房科技。

方太集團簡稱「方太」，是成立於1996年的中國高端廚房電器製造商。在過去的26年裡，方太暢銷30余國，為超過3000萬家庭改善廚房環境，打造了健康的廚房生活。2016年，方太正式進軍美國，在新澤西州帕西帕尼成立總部，在洛杉磯和休斯頓設有分公司。作為國家廚房及浴室協會(NKBA)還有家庭通風研究所(HVI)的成員，方太已憑藉領先的技術和卓越的產品效果，贏得了廣大美國用戶的口碑和信賴。

方太在全美的主要城市擁有近300家經銷商，「中國製造」的方太也越來越多地被CNN、HGTV、Good Housekeeping、Forbes等權威媒體所關注和認可。作為廚電領域的領導者，方太擁有來自世界各地的頂尖研發和設計力量、高端廚房生產設備、國際工業製造先進技術等。作為世界上最具創新能力的廚房電器公司之一，方太在德國、日本和中國設有研發中心，並且每年將不少於銷售收入的5%投入次年研發，以創造出能真正改善生活品質的優質產品，致力於為用戶帶來更健康的廚房生活。截至今日，方太共獲得7200余項授權專利，其中包括有超過1700項的發明專利，斬獲了56項國際設計大獎，是行業當之無愧的佼佼者。

方太深耕美國市場7年，專為美國廚房研發了適合華人烹飪的五大產品線，包括大吸力不跑煙的油煙機、創新水槽洗碗機、多功能灶烤一體機以及四合一蒸烤烘炸一體機等。在全美，尤其是紐約地區，方太贏得了廣大用戶的喜愛和推薦，其側吸油煙機系列暢銷7年，被Forbes雜誌評為年度十大油煙機；獨特的側吸結構能覆蓋5眼爐頭的面積，直吸直排不跑煙，靈風油煙機UQ系列極簡設計，創新環吸科技，靜吸強排。方太心系每一位用戶的健康，堅信廚房不只是完成一日三餐的場所，更是家人們一起探索烹飪樂趣、分享幸福生活、傳遞愛與歡樂的空間。

方太本次入駐P.C. Richard & Son首店，為大家準備了豐厚好禮，6月10日至12日進店體驗方太全套廚電，可享受PCR免費配送服務。方太煙灶提供五年質保，更配有中英雙語導購，歡迎進店選購。P.C.Richard & Son大學點門店地址：13603 20th Ave, Queens, NY 11356；方太雙語客服電話：888-315-0366，微信：fotileus，網站：us.fotileglobal.com。

大學點 華人 新澤西州

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