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法拉盛中美保險專精各類商業保險

工商記者鍾淑美／紐約訊

信譽卓著的中美保險公司提供全方位特廉保險，包括餐館、外賣、糕餅店、服裝、美容指甲、按摩、大小超巿、雜貨店、Deli、進出口商、批發商、倉庫、海運、建築材料行、木材行、木工廠、大小建築工程責任險、開發商、住家保險、公寓保險、1-6家樓房保險、停車場、車庫、修車廠、商業汽車、BOND、洗衣店、冷暖裝修、大小貨車、勞工傷殘、康斗、CO-OP、商業大樓、樓宇倉庫等特廉保險。

該公司除了各類特廉保險外，還提供公司成立、解散、薪資、酒牌等服務。該公司成員在各領域擁有專業證照，可以透過客戶的需求提供最能節約保費的建議。例如，「汽車」保險有許多不同的承保範圍，根據對汽車和駕駛人給予的風險保障，不當的投保可能會導致賠償損失。汽車險大致包含財產險、醫療費用或個人傷害保護(PIP)、撞車險、人身傷害責任險等，換句話說，在購買汽車險時，無論新車還是二手車，都應完整提供資料才能「降低保費」，包括完備氣囊、防盜鎖和報警風險等功能及安全駕駛紀錄等。

投保房屋險可以保護您的個人物品和建築部分，以防常見的災難損害，如火災、閃電等。如果投保前能獲得更廣泛的保險須知，取得賠償限額等都是符合降低保費的最有效方法。另外，商業樓宇因租客眾多，相對存在事故風險也較大，中美保險代理多家保險公司，投保調度靈活、選擇多，可以為顧客量身訂製全套大樓保險方案以降低保費。

中美保險提供有效期為三年的減點安全課，享有10%的折扣，歡迎洽詢：718-321-8826，地址：39-15 Main St., #402, Flushing, NY 11354(7號地鐵口AT&T樓上)，周一至周五營業時間：早上9點至下午5點30分。

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