逆勢上揚，突破創新：分析金融風險的傑出專家---管培

隨著企業的業務發展規模的龐大和複雜性，要很好的控制經濟風險、確保企業經濟可持續發展，一個傑出的精算師對於企業，尤其是保險 行業變得非常重要。精算師的核心工作是運用概率統計、金融工具等技術工具對未來經濟走勢和各種發生概率進行預測和判斷，説明公司做出經濟活動分析和正確的經營決策，使得公司可以平穩地渡過不同的經濟週期和生命周期，確保公司實現對客戶的承諾、對社會的責任，最大限度的保護客戶利益和股東利益。一個好的精算師能夠提前分析風險並量化其財務影響，對於重大專案建設能夠超前謀劃佈局，用特有的演算法技術應對很多不確定性，超前化解業務風險。今天我們就採訪到了一位行業傑出的精算師：管培，她堅持改革創新，有出色的管理能力和領導力，用專案突破搶佔制高點、塑造新優勢，不負春光疾步前進。

管培女士於2011年成為英國 精算師（FIA），國內能夠擁有英國精算師資格的人數不超過100人，而管培女士就是其中一位。 英國精算師協會IFoA（The Institute and Faculty of Actuaries）是世界上領先、歷史最悠久的精算師專業機構，由英國精算師協會和蘇格蘭精算師學院合併而成。 成立於1848年，是世界上唯一的皇家 特許專業機構，致力於在英國和國際上教育 、發展和規範精算師。 1993年英國精算師考試體系正式引入中國，在2002年有了中國本土第一位英國精算師。

管培女士，目前擔任中意人壽總精算師，分管企業發展部、精算部和市場部。 其曾任職陽光保險集團精算板塊負責人，並分別效力於MetLife和Old Mutual在中國的合資壽險 公司。

勇於跨界，推動行業人才培養

2016年開始，管培女士促成了陽光保險集團與英國精算師協會以及優秀金融院校的三方合作，陸續建立了公司與英國精算師協會以及與中央財經大學、對外經濟貿易大學、上海財經大學等知名高校的戰略合作關係。 陽光保險集團在合作高校設立「精算之星」 英國精算師考試資助計劃、開展「走進校園」活動、簽訂「實習基地協定」、組織實施精算專業的「精品實習專案」。。 並邀請英國精算師協會對資助計劃、實習計劃等進行指導和品質監控。 陽光保險集團對資助高校的精算學生有優先選擇的權利，同時也有優先錄用的義務。

通過「精算之星」獎學金以及後續的實習生項目，資助高校學生參加精算師考試，並提供了就業通道，幫助英國精算師協會吸引更多優秀的精算學生成為其會員，幫助陽光保險集團擴大了在學術界和在校生的影響力，提前儲備了優秀的人才，並通過英國精算師協會提高了陽光保險集團的國際影響力，尤其在英國， 強化了陽光集團的企業品牌和精算專業形象。 該專案在業內反響巨大，開創了企業、高校以及專業協會三方合作的新模式，實現了合作三方的共贏。 自2016年專案啟動以來，至2021年，累計發放獎學金近150萬元，覆蓋236人次，為業內培養了幾百名優秀的精算學生。

實戰經驗豐富、敢於突破創新

隨著精算師越來越國際化，精算師的涉足領域及其部門也更加廣泛。 管培女士多年來一直從事精算工作，為行業做出了傑出貢獻。 管培女士積极參與行業償付能力體系建設，是銀保監會第一屆和第二屆償付能力諮詢專家委員會的諮詢專家。 償二代“是指我國第二代償付能力監管制度體系，由中國原保監會於2016年正式實施，其全稱為”中國風險導向的償付能力體系“（China Risk Oriented Solvency System）簡稱“C-ROSS”。

我國保險公司償付能力監管制度體系建設較銀行業相對晚一些，於2000年，原中國保監會頒布了《保險公司管理規定》，正式引入了「償付能力額度」這一概念，2003 年，原中國保監會頒布了《保險公司償付能力額度及監管指標管理規定》，2008年，頒布了《保險公司償付能力管理規定》。 意味著直至2008年，我國才正式存在了第一套針對保險公司償付能力的監管制度，對於這套制度，我們可以稱之為「償一代」。「償一代」以規模為導向，不能衡量保險公司的風險管理能力、資產結構、承保品質，為此，原中國保監會於2012年正式啟動「償二代」建設工作，歷經4年的制度擬定、行業測試等環節，於2016年正式實施。 「償二代」相對「償一代」而言，更加注重保險公司的風險大小及風險管理能力，

「償二代」的實施，構建了一套與美國RBC、歐盟SolvencyII.三足鼎立且具備中國特色的監管制度體系，強化了我國針對保險公司的監管能力及監管科學性、全面性。 但不可避免的，「償二代」仍存在一定的不足，為此，中國銀保監會於2017年啟動了「償二代」二期工程，管培女士在銀保監會的指導下積極加入償二代二期制度體系建設，參與了多項方案的討論，目前該制度已於2022年1月1 日正式實施。 對於中國保險業監管來說，償二代建設充分引導了行業從規模導向到風險導向的轉變，從粗放式經營引導保險公司專業化經營，提升了整個行業的風險管理能力 ； 建立了科學有效的資本監管體系，促進保險公司科學衡量風險和收益的關係，加強行業資產負債匹配水準，實現經營決策理性化、提高行業盈利水準，保證了保險行業的可持續發展，管培女士在其中起到了非常重要的作用，償二代模式對於其他金融類的公司也有一定的借鑒和參考作用。

管培女士一直推動精算技術與保險公司的經營管理深入結合，不僅僅作為技術人員，而是通過精算技術和審慎判斷及時為管理層決策提供科學依據，抓住行業機遇和拐點，深度參與公司的經營管理，説明公司穩健地穿越經濟週期。 在陽光保險集團工作期間，管培女士組織了多次高管大講堂，向高管推廣如何經營一家好的壽險公司的理念，實踐中，2015年引入諮詢公司，管培女士在公司里推動價值管理專案，積极參與經營管理，藉助行業紅利，推動公司產品結構轉型，實現更高的產品利潤，新業務價值在4 年期間實現年複合增長超過40%，在業內取得了很好的反響。

精算師是對實務和職業道德要求很高的職業，中國精算師行業發展歷史不足30年，從業人員僅有3000多人，而培養一個優秀精算人員的時間較長，據官方權威人士測算，中國目前精算師缺口仍超過5000 人。管培女士一直在推動精算教育中實踐與理論的結合，精算實務與學界的融合。除了上述其積極促成企業與英國精算師協會和中國金融院校的戰略關係，她在擔任中央財經大學和西南財經大學兼職教授期間，除了教授精算實務並積極的培養學生理論與實踐結合的能力之外，還堅持將正確的精算價值觀、壽險公司的經營理念以及精算師的職業道德貫穿始終，對於保險行業精算方向的課程建設具有重要的意義，也加強了與國際保險精算與教育組織的密切聯繫，對於建設獨特的教育系統、教學品質標準和特色教學品質監管體系具有重要的意義，也為行業培養了更多精算師人才，有助於持續彌補精算師人才的缺口。

管培女士一直從事於精算領域的研究，積極推動精算學專業人才的培養與科學研究，未來她也會繼續瞭解精算領域的前沿動態，期待管培女士為精算學領域的發展和彌補精算學行業人才缺口方面的棘手問題作出更多的貢獻。