天景豪苑最後入市良機

The Grand at Sky View Parc泳池派對，在法拉盛中心提供住戶高品質的生活。

法拉盛天景豪苑The Grand at Sky View Parc最近舉行了夏季泳池開放的大型派對，這個曾經的紐約市樓盤銷售冠軍目前四居屋已全部售罄，整個建案只剩不到5%的單位，是大家最後入市的良機。

開發商Onex地產的總裁兼執行長Michael Dana在採訪中說，自去年市場重開以來，紐約康斗市場銷售強勁，曼哈頓 、布碌崙 市場率先領跑，按過往經驗，6個月以後就輪到皇后區市場大熱了。正如其所預見的，The Grand今年春季銷售情況很好，現在只剩下為數不多的單位了。

他說，目前全球性的通貨膨脹，對地產市場有巨大的影響。原材料價格的提高會推高造價，加上利率的提高，都會極大地增加發展商的成本，造成新建的康斗售價會調高許多，由於樓盤少，也會造成價格的提高。Dana先生認為樓價在2-3年內會大幅提昇，而現在正是買房的好時機，特別是像The Grand at Sky View Parc這種曼哈頓品質的樓盤，有大片開放空間和設施，市場已很難複製。

天景豪苑THE GRAND銷售總監Natasha Shangguan表示，天景豪苑已接近全部售罄，目前尚有極少量單位以及一些租約到期的單位推出，這些單位包括極少量的一居室、部分二居室到三居室等，室內裝潢及設計均採高檔升級版。Natasha在派對中宣佈了最新促銷方案，有興趣的人士可與她的團隊洽詢。

The Grand at Sky View Parc已發展成一個成熟的社區，吸引了各年齡層的人來居住。260,000平方英呎空中花園、大片綠地、各種生活設施，住戶可以安居樂業。THE GRAND樓下有包括Skyview購物商場、多個專科醫務中心、中國超市、BJ's等，是集「生活、玩樂」於一體的舒適環境。THE GRAND設施包括戶外游泳池、籃球場、兩個標準規格網球場、住戶專用跑道、戶外瑜伽專區、瓦斯燒烤區、遛狗場、兒童遊戲區及迷你高爾夫；室內設施除了兒童活動室外，還有GRAND CLUB住客會所內的健身 中心、先進水療中心、瑜伽室、撲克牌桌、乒乓球桌、住戶休閒室、按摩室以及多功用空間等。

歡迎大家前往參觀天景豪苑The Grand的嶄新頂級豪宅樣板間，賞屋時間為週一至週五上午10點至傍晚6點，週六及週日為上午11點至傍晚5點，請致電：718-886-8899預約安排時間。更多相關詳情，可瀏覽官網thegrandsvp.com中的繁體或簡體中文介紹。