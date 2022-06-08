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黃啟源律師6月線上演講通知買房時應注意的問題

工商記者劉應森／紐約訊

房地產貸款的利息不斷直線升高，但是買房的熱潮還是沒被澆熄。俄烏戰爭、美中經濟角力、油價高漲、股市衰退、生活物資昂貴等問題接踵而至，導致一般人認為儲蓄無用，必須把現金換成物資。買房的投資人面對搶房的現象，在買房的時候備受壓力。許多人在選擇房屋及出價時倉促處理，導致簽約以後發現要購買的房屋有很多問題。最常見的房屋的問題是房屋裡面有違反政府建築法規的狀況，有些違規的情形政府已經開發發單，有些違規的情形則是還沒有。那麼，到底哪些情形算違規呢？想要發現這些違規現象不太容易。如果房屋裡有違規的情形而政府沒有開發罰單，當投資人購買之後政府才簽發罰單，那新的屋主必須負擔支付罰金以及負擔清理違規的責任。縱使契約上規定違規由賣主負責，但是清理違規勞神費事，買主的過戶時間會被拖延，結果就是過戶的時候買主發現他要支付比較高的利息。黃啟源律師將在講座上講解常見的違規狀況、解決違規的方法以及如何在契約還沒簽好之前發現現有的或是隱藏的違規狀況。

房屋的使用許可（Certificate of Occupancy）不是一個很容易讓投資人理解的概念，即使是普通的房地產專業人員也不見得完全瞭解。很多房屋建築於1938年以前在政府機關裡找不到使用許可，但是在法律上，所有人是可以合法使用的。有些房屋的使用許可載明是一家庭，但卻可以裝有兩套公寓。有些大樓使用許可載明某一層樓有幾間醫生診所，但是該樓層的單位數卻比使用執照上面所記載醫生診所的數目要多很多。到底哪幾個單位可以用作醫生診所，哪幾個單位只能做住宅呢？房屋的違規狀態如何影響到房屋的使用許可？什麼叫做合法完工證明（Certificate of Compliance）？什麼樣的工程要申請使用許可？什麼樣的工程要申請完工許可呢？還有一種使用許可叫做短期使用執照（Temporary Certificate of Occupancy），那又是什麼樣的使用許可呢？房屋局如果簽發短期使用許可，屋主是否可以搬進房屋裡去？使用執照和地產稅的減免有什麼關係？以上所有問題，黃啟源律師都會在講座裡一一討論。

房屋檢驗員能不能為買房的投資人檢查房屋的違規狀況？投資人在什麼情形下必須要找建築師諮詢？產權公司的調查報告、律師的意見是不是可以保證投資人不吃虧？如果投資人沒有改建的意圖，是不是沒有必要諮詢建築師？要是趕時間的話，可不可以自己到政府機關去找到相關資料？如果可以的話，要到哪些機關去，又要怎麽找呢？這些都是黃啟源律師在講座裡要談到的議題，希望各位可以踴躍參加。演講日期：2022年6月25日（星期六）上午10點；報名方式：發送短信到：718-688-9765進行報名，短信中請附上您的電話號碼以及參加人數。黃啟源律師事務所將於演講前一天送上講座連結。

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