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迪士尼終身粉絲Don Darryl Rivera在百老匯改編音樂劇「阿拉丁」中為鸚鵡Iago帶來大膽改頭換面

工商記者楊鳳蓮／紐約訊

 

Don Darryl Rivera稱自己是「迪士尼書呆子」，從他以米老鼠和阿拉丁神燈裝飾的辦公室可見一斑。得知自己獲得百老匯音樂劇「阿拉丁」中鸚鵡lago一角對他而言是一次激動人心的經歷，「我清楚地記得，當我接到選角辦公室打來的電話時，我手都麻了」，Rivera說道：「我掛了電話，哭了一會兒，然後給我爸爸媽媽、姐姐和妻子打電話。那真是美妙的一天。」

 

迪士尼影迷們都會記得，在動畫電影《阿拉丁》(1992)中，鸚鵡lago是由已故的Gilbert Gottfried配音，在百老匯改編版中，Rivera以真人形式出演這一角色，並且作為主要惡作劇者Jafar的搭檔，塑造了一個與這個大反派同樣機智逗趣的形象。「百老匯版的lago捕捉了電影版lago的精髓，並將其呈現為一個生動活現的迪士尼反派角色」，Rivera說道。

 

當Rivera不在紐約新阿姆斯特丹劇院(New Amsterdam Theatre)奉上他每週八場的滑稽表演時，他會陪伴妻子Kate和女兒Eloise，或者兼職作為劇作家和作曲家。他寫書，還憑藉改編自深受喜愛的兒童讀物《哈羅德與紫色蠟筆》（Harold and the Purple Crayon）並在他的家鄉西雅圖世界首演的音樂劇獲得了兩項《西雅圖時報》(Seattle Times)「地燈獎」。

 

這一次，我們與Rivera聊到了他最喜歡lago的地方、他在舞臺上的表演、一場令人難忘的舞臺鞋失誤等等！

 

Q：你喜歡你的角色的哪些地方？你和他有哪些相似之處？

A：我喜歡 lago 展現出的詼諧。對lago來說，一切都是那麼極端——他的解決方案通常是暴力（笑），而且他有一些非常棒的俏皮話！我對這個角色感同身受：我有一位姐姐……在我們成長的歲月裡，我一直在折磨她——所以我想，或許我這輩子都在接受反派訓練？

 

Q：你的背景或個性如何影響你塑造角色的方式？

A：這些年來，我在肢體喜劇方面接受了一些很好的訓練，能在lago身上運用這些技巧非常重要。這個角色有很多誇張的反應，穿著一件肥大但漂亮的道具服（由東尼獎得主Gregg Barnes設計），而且是一個臭名昭著的大惡棍的搭檔，所以，當我們排練時，我選擇用身體語言來支撐角色，而且也真的把服裝裡面給塞滿了。

 

Q：如果你能扮演劇中的另一個角色，你希望是誰？

A：毫無疑問，我會想試試扮演精靈。

Q：當你決定成為一名演員時，你的家人和朋友有何反應？

A：我的父母在1970年代從菲律賓移民到美國，我全家（包括表親、阿姨和叔叔）要麼就讀於我家鄉西雅圖的華盛頓大學（University of Washington），要麼已經在那裡工作了很多年。所以，當我決定就讀康沃爾藝術學院 (Cornish College of the Arts) 時，他們覺得我是在冒險，但他們知道我可以應對這個挑戰。

Q：你是如何在持續數月每週8場的演出中保持表演的新鮮感？

A：是觀眾。可以這麼說，他們是「成就一場演出」的隱形演員。演員與觀眾之間有一種電流，使現場劇院令人興奮。即使我們這個劇目已經上演了八年，但沒有一場表演是與上一場完全相同的……我認為這是讓我保持新鮮感的原因之一。

Q：你在舞臺上經歷過的最有趣的事情是什麼？或者在後台？

A：好吧……要從哪裡開始呢？在經過2,600多場演出後，發生過很多有趣的事情，都被我深深記在腦海中。我在舞臺上經歷過的最有趣的一件事情是2013年，在多倫多百老匯預選角時發生的一件事，舞臺在更衣室的樓上，如果你看過演出，你會知道我要穿著一雙令人生畏但非常漂亮鞋子，鞋尖有一個6英寸的尖刺向上突出。那些尖刺讓我很難上樓梯到達舞臺層，所以我習慣穿拖鞋，然後在上臺前才換鞋。但是，就在「Diamond in the Rough（歌曲）」前的那天晚上，我忘了換鞋，穿著拖鞋上了臺。當我意識到自己剛剛做了什麼時，我的整個身體都僵硬了，所以我在台詞間隙跑到舞臺袖邊上，指著我的鞋子。Jonathan Freeman是百老匯原版Jafar，並在電影中為Jafar配音，他說他以為我跑到舞臺袖邊上是因為我覺得不舒服，他以為我要吐了（笑）。一位舞臺監督看到我穿錯了鞋子，立刻跑去拿來我的鞋子，而藉助一點迪士尼魔法，我換上了正確的鞋子，也正好趕上了我的表演，並且從未離開過舞臺。

 

歡迎大家到紐約市傳奇的新阿姆斯特丹劇院觀看百老匯音樂劇「阿拉丁」，如需更多資訊，請瀏覽：aladdinthemusical.com。

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