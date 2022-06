迪士尼終身粉絲Don Darryl Rivera在百老匯改編音樂劇「阿拉丁」中為鸚鵡Iago帶來大膽改頭換面

Don Darryl Rivera稱自己是「迪士尼 書呆子」,從他以米老鼠和阿拉丁神燈裝飾的辦公室可見一斑。得知自己獲得百老匯 音樂劇「阿拉丁」中鸚鵡lago一角對他而言是一次激動人心的經歷,「我清楚地記得,當我接到選角辦公室打來的電話時,我手都麻了」,Rivera說道:「我掛了電話,哭了一會兒,然後給我爸爸媽媽、姐姐和妻子打電話。那真是美妙的一天。」

迪士尼影迷們都會記得,在動畫電影 《阿拉丁》(1992)中,鸚鵡lago是由已故的Gilbert Gottfried配音,在百老匯改編版中,Rivera以真人形式出演這一角色,並且作為主要惡作劇者Jafar的搭檔,塑造了一個與這個大反派同樣機智逗趣的形象。「百老匯版的lago捕捉了電影版lago的精髓,並將其呈現為一個生動活現的迪士尼反派角色」,Rivera說道。

當Rivera不在紐約新阿姆斯特丹劇院(New Amsterdam Theatre)奉上他每週八場的滑稽表演時,他會陪伴妻子Kate和女兒Eloise,或者兼職作為劇作家和作曲家。他寫書,還憑藉改編自深受喜愛的兒童讀物《哈羅德與紫色蠟筆》(Harold and the Purple Crayon)並在他的家鄉西雅圖世界首演的音樂劇獲得了兩項《西雅圖時報》(Seattle Times)「地燈獎」。

這一次,我們與Rivera聊到了他最喜歡lago的地方、他在舞臺上的表演、一場令人難忘的舞臺鞋失誤等等!

Q:你喜歡你的角色的哪些地方?你和他有哪些相似之處?

A:我喜歡 lago 展現出的詼諧。對lago來說,一切都是那麼極端——他的解決方案通常是暴力(笑),而且他有一些非常棒的俏皮話!我對這個角色感同身受:我有一位姐姐……在我們成長的歲月裡,我一直在折磨她——所以我想,或許我這輩子都在接受反派訓練?

Q:你的背景或個性如何影響你塑造角色的方式?

A:這些年來,我在肢體喜劇方面接受了一些很好的訓練,能在lago身上運用這些技巧非常重要。這個角色有很多誇張的反應,穿著一件肥大但漂亮的道具服(由東尼獎得主Gregg Barnes設計),而且是一個臭名昭著的大惡棍的搭檔,所以,當我們排練時,我選擇用身體語言來支撐角色,而且也真的把服裝裡面給塞滿了。

Q:如果你能扮演劇中的另一個角色,你希望是誰?

A:毫無疑問,我會想試試扮演精靈。

Q:當你決定成為一名演員時,你的家人和朋友有何反應?

A:我的父母在1970年代從菲律賓移民到美國,我全家(包括表親、阿姨和叔叔)要麼就讀於我家鄉西雅圖的華盛頓大學(University of Washington),要麼已經在那裡工作了很多年。所以,當我決定就讀康沃爾藝術學院 (Cornish College of the Arts) 時,他們覺得我是在冒險,但他們知道我可以應對這個挑戰。

Q:你是如何在持續數月每週8場的演出中保持表演的新鮮感?

A:是觀眾。可以這麼說,他們是「成就一場演出」的隱形演員。演員與觀眾之間有一種電流,使現場劇院令人興奮。即使我們這個劇目已經上演了八年,但沒有一場表演是與上一場完全相同的……我認為這是讓我保持新鮮感的原因之一。

Q:你在舞臺上經歷過的最有趣的事情是什麼?或者在後台?

A:好吧……要從哪裡開始呢?在經過2,600多場演出後,發生過很多有趣的事情,都被我深深記在腦海中。我在舞臺上經歷過的最有趣的一件事情是2013年,在多倫多百老匯預選角時發生的一件事,舞臺在更衣室的樓上,如果你看過演出,你會知道我要穿著一雙令人生畏但非常漂亮鞋子,鞋尖有一個6英寸的尖刺向上突出。那些尖刺讓我很難上樓梯到達舞臺層,所以我習慣穿拖鞋,然後在上臺前才換鞋。但是,就在「Diamond in the Rough(歌曲)」前的那天晚上,我忘了換鞋,穿著拖鞋上了臺。當我意識到自己剛剛做了什麼時,我的整個身體都僵硬了,所以我在台詞間隙跑到舞臺袖邊上,指著我的鞋子。Jonathan Freeman是百老匯原版Jafar,並在電影中為Jafar配音,他說他以為我跑到舞臺袖邊上是因為我覺得不舒服,他以為我要吐了(笑)。一位舞臺監督看到我穿錯了鞋子,立刻跑去拿來我的鞋子,而藉助一點迪士尼魔法,我換上了正確的鞋子,也正好趕上了我的表演,並且從未離開過舞臺。

