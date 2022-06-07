我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州主計長：布碌崙有8.74億無主資金待領

亞太裔美國人傳統月表彰AAPI領導者、小型企業和作家

工商記者楊鳳蓮／紐約訊
AARP的15位AAPI領導者受到樂齡會的表彰。
AARP的15位AAPI領導者受到樂齡會的表彰。

為慶祝亞太裔美國人(APA)傳統月，AARP樂齡會向其亞裔美國人和太平洋島民(AAPI)領導者致敬，與社區攜手合作，引起人們對AAPI小型企業和作家的關注；同時借由與《RISE: A Pop History of Asia America from the Nineties to Now》一書的共同作者合作，聚焦AAPI歷史、文化和遺產。

作為全美最有影響力和最大的非營利性、無黨派組織之一，AARP樂齡會致力於保護50歲以上AAPI群體的健康和福祉。組織擁有一支由全國各地AAPI領導者組成的強大隊伍，每天都在與老齡化汙名和反亞裔暴力作鬥爭，宣導為年長者提供公平的機會、向社區提供參與選舉方面的教育、加強社會安全和Medicare、將思想領袖帶到研究和健康討論的前沿。今年5月，AARP的15位AAPI領導者受到樂齡會的表彰，他們分別是：Daphne Kwok，AARP樂齡會亞裔美國人和太平洋島民受眾戰略多元化、公平性和包容性辦公室副總裁；Charlotte S. Yeh，AARP Services, Inc.首席醫療官；Tina Tran，AARP樂齡會德州總監；Keali'i Lopez，AARP樂齡會夏威夷州總監；Bandana Shrestha，AARP樂齡會俄勒岡州總監；Grace Calvelo-Rustia，AARP樂齡會賓夕法尼亞州副總監；Sophie Horiuchi-Forrester，AARP樂齡會加州都會經理；Reshma Mehta，AARP樂齡會運動資深副總裁；Indira Venkat，AARP 樂齡會研究資深副總裁；Paolo Narciso，AARP樂齡會基金會影響力領域副總裁；Erwin Tan，AARP樂齡會思想領導力健康總監；Joe Liu，AARP樂齡會運動戰略總監；Craig Gima，AARP樂齡會夏威夷州通訊總監；Mike Lee，AARP樂齡會數位戰略資深顧問；Dat Tran，AARP樂齡會基金會收入部門社會企業家。

AARP上週三邀請了紐約時報暢銷書《Rise: A Pop History of Asia America from the Nineties to Now》的聯合作者Jeff Yang和Phil Yu，以及三位特別嘉賓Lauren Tom(曾出演The Joy Luck Club)、Dustin Nguyen(曾出演21 Jump Street)、Kieu Chinh(曾出演M*A*S*H和The Joy Luck Club)，進行線上了座談會。

Jeff Yang為資深作家、編劇和文化評論家，經常為CNN、NPR和New York Times等媒體撰稿；Phil Yu則是廣受歡迎的亞裔美國人新聞和文化部落格Angry Asian Man的獲獎創始人和編輯，該部落格自2001年以來收穫了一批忠實粉絲。

Rise一書於3月出版後好評如潮，作者獻給亞裔美國人近500頁「情書」，對那個喜憂參半的既往歲月記憶深刻，包括趙牡丹的All-American Girls、迪士尼的《花木蘭》、波霸奶茶以及「黃色臉孔」（由白人演員扮演基本不怎麼討喜的誇張亞裔人物，而不是請真正的、非刻板印象的亞裔演員）。

活動中，Jeff和Phil討論了80、90年代的流行文化，以及這種文化如何融入更宏觀的文化背景並影響他們的生活經歷；兩位合著者還向觀眾講述了他們對當時電視、戲劇、電影、音樂和社會運動的看法。

AARP樂齡會繼續大力支援AAPI並為他們倡導權益，以表彰他們過去和現在的所有貢獻。想要瞭解更多資訊，請造訪：www.aarp.org，或在Facebook和Twitter上關注@AARP、@AARPadvocates和@AARPAAPI，獲取更多社區新聞和影片。

亞裔演員 夏威夷州 加州

上一則

紐約州主計長：布碌崙有8.74億無主資金待領

下一則

牛毓琳獲更多社區組織背書 籲民主黨左派團結

延伸閱讀

WSJ：通膨與政治分歧令美國人悲觀 83%認經濟糟糕

WSJ：通膨與政治分歧令美國人悲觀 83%認經濟糟糕
AARP 樂齡會在亞太裔美國人傳統月表彰 AAPI 領導者、小型企業和作家

AARP 樂齡會在亞太裔美國人傳統月表彰 AAPI 領導者、小型企業和作家
中美文化對我的影響

中美文化對我的影響
美國人消暑不限啤酒 改喝罐裝雞尾酒和風味蘇打水

美國人消暑不限啤酒 改喝罐裝雞尾酒和風味蘇打水
AARP樂齡會亞太裔傳統月

AARP樂齡會亞太裔傳統月

熱門新聞

一名華人男子於4日下午5時左右，涉嫌無故損壞法拉盛羅斯福大道交緬街的一家中餐廳窗戶，被警方逮捕。(取自citizen截圖)

購餐不穿褲 華男遭驅趕怒砸中餐館

2022-06-05 09:15
槍殺嚴志文的嫌犯赫希(Glenn Hirsch)2日中午被押出市警112分局。（記者牟蘭/攝影）

沒收到鴨醬殺人？槍殺紐約華裔外賣郎嚴志文兇嫌落網

2022-06-02 17:25
富爾頓街地鐵站攻擊案件的視頻在社交網路瘋傳，有人指受害者在地鐵上性騷女孩，目前警方仍在調查之中。（視頻截圖）

騷擾女性遭私刑？ 富爾頓街地鐵站非裔毆亞男案疑有隱情

2022-05-31 02:30
魏海燕要求徹查真相。(記者鄭怡嫣╱攝影)

錄像曝光 警匪追逐 華男被撞亡 妻要真相

2022-06-03 07:09
涉嫌在紐約皇后區森林小丘當街槍殺華裔中餐館外賣郎嚴志文的兇嫌赫希(中)2日由市警112分局警員押解出警局。(記者牟蘭／攝影)

涉殺紐約外賣郎嫌犯被捕 辯護律師：警察抓錯人了

2022-06-03 17:24
莫宏克山莊全景圖。(取自莫宏克山莊臉書)

紐約周邊遊 來場夢幻古堡之旅

2022-06-03 07:10

超人氣

更多 >
俄要求兌現「友誼無上限」承諾 中國不耐煩

俄要求兌現「友誼無上限」承諾 中國不耐煩
富爸爸作者屢次示警 多項資產陷入泡沫 買黃金、比特幣

富爸爸作者屢次示警 多項資產陷入泡沫 買黃金、比特幣
中國經濟學者稱：一定要收復台灣 把台積電搶到手

中國經濟學者稱：一定要收復台灣 把台積電搶到手
免稅門檻未調… 領社安金須課稅者 今年恐增37%

免稅門檻未調… 領社安金須課稅者 今年恐增37%
單身男拜月老得此籤詩 網笑翻：連月老都放棄了

單身男拜月老得此籤詩 網笑翻：連月老都放棄了