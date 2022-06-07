亞太裔美國人傳統月表彰AAPI領導者、小型企業和作家

AARP的15位AAPI領導者受到樂齡會的表彰。

為慶祝亞太裔美國人(APA)傳統月，AARP樂齡會向其亞裔美國人和太平洋島民(AAPI)領導者致敬，與社區攜手合作，引起人們對AAPI小型企業和作家的關注；同時借由與《RISE: A Pop History of Asia America from the Nineties to Now》一書的共同作者合作，聚焦AAPI歷史、文化和遺產。

作為全美最有影響力和最大的非營利性、無黨派組織之一，AARP樂齡會致力於保護50歲以上AAPI群體的健康和福祉。組織擁有一支由全國各地AAPI領導者組成的強大隊伍，每天都在與老齡化汙名和反亞裔暴力作鬥爭，宣導為年長者提供公平的機會、向社區提供參與選舉方面的教育、加強社會安全和Medicare、將思想領袖帶到研究和健康討論的前沿。今年5月，AARP的15位AAPI領導者受到樂齡會的表彰，他們分別是：Daphne Kwok，AARP樂齡會亞裔美國人和太平洋島民受眾戰略多元化、公平性和包容性辦公室副總裁；Charlotte S. Yeh，AARP Services, Inc.首席醫療官；Tina Tran，AARP樂齡會德州總監；Keali'i Lopez，AARP樂齡會夏威夷州 總監；Bandana Shrestha，AARP樂齡會俄勒岡州總監；Grace Calvelo-Rustia，AARP樂齡會賓夕法尼亞州副總監；Sophie Horiuchi-Forrester，AARP樂齡會加州 都會經理；Reshma Mehta，AARP樂齡會運動資深副總裁；Indira Venkat，AARP 樂齡會研究資深副總裁；Paolo Narciso，AARP樂齡會基金會影響力領域副總裁；Erwin Tan，AARP樂齡會思想領導力健康總監；Joe Liu，AARP樂齡會運動戰略總監；Craig Gima，AARP樂齡會夏威夷州通訊總監；Mike Lee，AARP樂齡會數位戰略資深顧問；Dat Tran，AARP樂齡會基金會收入部門社會企業家。

AARP上週三邀請了紐約時報暢銷書《Rise: A Pop History of Asia America from the Nineties to Now》的聯合作者Jeff Yang和Phil Yu，以及三位特別嘉賓Lauren Tom(曾出演The Joy Luck Club)、Dustin Nguyen(曾出演21 Jump Street)、Kieu Chinh(曾出演M*A*S*H和The Joy Luck Club)，進行線上了座談會。

Jeff Yang為資深作家、編劇和文化評論家，經常為CNN、NPR和New York Times等媒體撰稿；Phil Yu則是廣受歡迎的亞裔美國人新聞和文化部落格Angry Asian Man的獲獎創始人和編輯，該部落格自2001年以來收穫了一批忠實粉絲。

Rise一書於3月出版後好評如潮，作者獻給亞裔美國人近500頁「情書」，對那個喜憂參半的既往歲月記憶深刻，包括趙牡丹的All-American Girls、迪士尼的《花木蘭》、波霸奶茶以及「黃色臉孔」（由白人演員扮演基本不怎麼討喜的誇張亞裔人物，而不是請真正的、非刻板印象的亞裔演員 ）。

活動中，Jeff和Phil討論了80、90年代的流行文化，以及這種文化如何融入更宏觀的文化背景並影響他們的生活經歷；兩位合著者還向觀眾講述了他們對當時電視、戲劇、電影、音樂和社會運動的看法。

AARP樂齡會繼續大力支援AAPI並為他們倡導權益，以表彰他們過去和現在的所有貢獻。想要瞭解更多資訊，請造訪：www.aarp.org，或在Facebook和Twitter上關注@AARP、@AARPadvocates和@AARPAAPI，獲取更多社區新聞和影片。