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周曉平中醫談特效針灸治療

工商記者吳瀰／紐約訊
周曉平中醫師醫術精湛、臨床經驗豐富，擅長把脈號病及針灸。
周曉平中醫師醫術精湛、臨床經驗豐富，擅長把脈號病及針灸。

在紐約行醫20多年、醫術精湛、擁有豐富臨床經驗的周曉平中醫師，畢業於湖南中醫藥大學和廣州中醫藥大學，為前暨南大學醫學院附屬醫院主治醫師。周醫師持紐約針灸執照，現為愛心村、第一保健、維家和聯合保險(紅藍卡)老人保險計劃的網內針灸師。周醫師專精各種腰痛、肩背和關節疼痛，擅長把脈號病，可以明察病患的寒熱、虛實、陰陽、表裡與臟腑功能，對症治療各種疑難雜病，他對65歲以上老人常見的腎虛腰腿痛等有獨到有效的治療方法。

周醫生的特效針灸治療方法，會根據自己多年的臨床經驗精選補腎固本的針灸要穴，佐以溫通經脈、散寒祛濕的拔火罐與點穴補虛的推拿按摩手法，這樣既能治標又能治本，對急、慢性腎虛型腰腿痛都有非常好的治療效果。

為腰為腎之府，故老年體弱、腎氣虛虧、筋脈失養，就很容易出現腎虛腰腿痛的情況；其臨床表現多以腰部慢性症狀為主，喜按喜揉、腿膝無力、遇勞為甚、臥則減輕、常反復發作。偏腎虛者，可見手足不溫、少氣乏力、脈象沉細；兼有寒濕者，則腰部冷痛、轉側不利、靜臥痛不減、遇陰雨天加重。

周醫生進一步說明，這些症狀去看西醫，常被以慢性腰肌勞損、腰椎骨刺增生、腰椎間盤脫出以及坐骨神經痛等來治療，但中醫則以補腎固本的針灸要穴，佐以溫通經脈、散寒祛濕的火罐與點穴補虛的推拿按摩手法治療。根據多年的臨床經驗，周醫生已精準拿捏最精要且能同時祛瘀通脈的中醫治療法，可以在最短的治療時間內，對急性和慢性的腎虛腰腿痛達到治標治本的的醫療效果。

周曉平中醫師於交通便利的法拉盛市中心設立中醫針灸診所，多年來提供把脈號病服務，可診視病患的寒熱、虛實、陰陽、表裡與臟腑功能，對症治療各種疑難雜病和腰背、頸肩。周醫師為持有愛心村、第一保健、維家和聯合健保老人紅藍卡的耆老病患，提供免費把脈看診和針灸、艾炙、拔火罐與推拿按摩治療。法拉盛診所地址：142-12 41st AVE, #L-1, Flushing, NY 11355，預約電話：917-346-6413。

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