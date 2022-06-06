海之滴褐藻糖膠六月為健康加油

海之滴褐藻糖膠系列產品，幫助病患提升免疫力、渡過治療困難。

有鑑於近兩年來疫情 期間全民對免疫力提升的重視和迫切需求，來自日本 的純天然優化免疫健康的「海之滴褐藻糖膠」舉辦「為健康加油活動」，活動期間限定：2022年6月1日起至2022年6月30日止，凡購買3瓶以上海之滴褐藻糖膠膠囊或1箱以上液體，即獲贈1個月使用份量的「海之滴營養要素」贈送營養。活動開始後每人僅限參加一次，可獲贈一份營養要素，先到先得、送完為止，敬請把握為健康加油的好機會！

什麼是「海之滴營養要素」？

其主要成分包括：青蕉酵素、人體必需的多種氨基酸、A/B/D/E等多種人體必需維生素、鋅/硒等礦物質。「海之滴營養要素」是理想的營養補充品，配合褐藻糖膠一起服用，令褐藻糖膠更容易被吸收，兩者具有相乘作用。該營養素適用人群為：營養不良、肌肉無力、容易疲勞/倦怠、需要免疫支援的中老年長者。海之滴褐藻糖膠多年來致力於提升重症病患的生活品質，為幫助他們恢復健康而不遺餘力，尤其注重保證讓重症病患在有一定生活品質、體能的情況下，減輕治療重症帶來的痛苦。

多年來在發現褐藻的健康益處後，海之滴一直與日本國立九州大學合作研究褐藻糖膠和免疫健康效果的最佳配方。由於並非每種褐藻糖膠補充劑都相同，「褐藻糖膠混合AG」的配方可優化免疫健康。「褐藻糖膠混合AG」是海之滴的核心成分，產品的效果因所用褐藻糖膠的種類、品質、含量與其他成分的協同作用，從而會有很大的差異。「褐藻糖膠混合AG」是一種獨特的成分，主要支援免疫系統。從各種海藻中提取的褐藻糖膠與人參、人參、薑黃、異黃酮、蜂膠等混合，比較其免疫支持的效果發現，沖繩海蘊、裙帶菜孢子葉和巴西 蘑菇菌絲體的組合表現出最好的效果。基於這一科學證據，海之滴的獨特成分「褐藻糖膠混合AG」誕生了。海之滴中的所有褐藻糖膠產品都含有「褐藻糖膠混合AG」作為主要成分，這是為何該公司的褐藻糖膠產品在同業中擁有壓倒性的滿意度。

海之滴褐藻糖膠的主成分「褐藻糖膠混合AG」，以獨家配方混合海蘊褐藻糖膠、裙帶菜孢子葉褐藻糖膠及巴西蘑菇，發揮最大的相乘功效。調製比例及研製技術是商業秘密，就算用類似的成分進行調製，也無法達到與「海之滴褐藻糖膠」相同的效果。該褐藻糖膠系列產品，在日本大學及醫療設施的嚴格控制和生產下通過各種臨床實驗，確認產品的安全性和功效，取得了各種認證。此外，關於其安全性及有效成分含有量、輻射測試等方面，均取得了JHFA及SGS等第三者機關的認證，在全世界有20年的銷售業績。正因為其是高品質、高安全性、高功效的「正品」，才能夠創下如此佳績。

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