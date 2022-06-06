COLDWELL BANKER註冊菁英地產經紀吳剛 專精澤西州BERGEN和HUDSON郡優質房產

CRESSKILL擁有私人電影院的超值豪宅。

任職於全美最大、歷史最悠久的地產公司COLDWELL BANKER科威地產公司的華裔經紀——吳剛GANG WU先生，是NAR GBA註冊菁英地產經紀，專精澤西州BERGEN和HUDSON郡的優質房產。客戶如有任何投資自住房地產 和生意轉讓需求，吳經紀都能提供專業的建議和方案，在最適合的房源選擇中再做評估，讓客戶買得放心、住得安心。

成立於1906年的COLDWELL BANKER科威地產公司是全球最大的房地產公司之一，在世界各地擁有4,500個辦事處及125,000多個地產經紀人。在美國，每四家出售的房屋中就有一家是由科威地產公司代理的，其被世界權威專業雜誌評為全球年度房產中介第一名。吳先生所在的李堡（FORT LEE）OFFICE，更是評為北新澤西2022年度最佳地產經紀公司。吳剛先生以全奬獲得了美國大學的學士和MBA碩士，具有15年的銷售市場營銷經驗，讓他能更好地全職專營新澤西州 BERGEN和HUDSON郡優質房產。

全職專業的菁英地產經紀吳剛先生，專精：商住買賣、商住租賃、生意轉讓、物業管理等，提供免費評估。對於每一個買家或者賣家，他都會根據客戶的需求給出個性化專業建議和方案，找出最適合客戶的買房或者賣房地產專案，陪同親自看房並做出詳盡準確的房屋評估報告，規避潛在風險並提供完善的售後服務。他的銷售團隊也為商業客戶提供商業地產買賣和生意轉讓服務，他都會提前核查全部信息並提前調整以規避風險，保證交易能按時、順利地完成。對於優秀地產項目，他也會免費投放在HOME TV電視頻道、華爾街時報和谷歌等平臺上進行推廣，爭取最大曝光度。

吳先生目前手上的LISTING中推薦三處CP值最高的房地產：

一. Cresskill優質學區 房，位於Cresskill高中學區內，房屋位置優秀、環境清幽，可步行至公園；內有7個臥室、5.5個浴室、客廳、多功能廳、客房、餐廳、廚房、私人电影院等。Cresskill位於新澤西州東北部，是全美排名前列的優秀學區，售價：$1,499,000。

二. 位於李堡（FORT LEE），2室2浴白手套級公寓，含兩個車位。可俯瞰整個曼哈頓島，交通便利，靠近華盛頓橋和NYC渡輪。含24小時門衛、健身房、親子房、圖書館、便利店、乾洗房、小公園、寵物公園、露天BBQ區和游泳池等，售價：$525,000。

三. Tenafly新澤西唯一國家藍帶學區內，4室3浴精裝聯排別墅出售，共計10個房間，有全新升級的浴室和廚房，精裝修，可拎包入住，15分鐘到達華盛頓大橋。Tenafly高中是新澤西州唯一獲得了國家藍絲帶學校獎的高中，也是美國最佳的38所公立高中之一，售價：$950,000。

更多投資選擇或任何地產需求及生意買賣，請洽NAR GBA註冊菁英地產經紀吳剛GANG WU，手機：347-417-3059(國/英語)，郵箱：[email protected]，網站：gangwu.cbintouch.com。