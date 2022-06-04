世界無煙日ASQ《華語戒煙專線》鼓勵華人社區嘗試戒煙

世界衛生組織（WHO）宣傳無煙日的海報。

為提高大家對菸草影響環境的認識，世界衛生組織（WHO ）以《菸草：對我們環境的威脅》為題，展開了2022年全球戒煙運動，並將2022年5月31日訂為世界無煙日。

由於多年來的各種宣傳教育，很多人都知道吸煙有害健康。以下是世界衛生組織（WHO）網站上一些鮮為人知的關於菸草使用的事實：

●吸煙者感染新冠病毒（COVID-19）後，患重症甚至死亡的風險更大。

●全世界每年有超過100萬人因接觸二手煙而死亡，接觸二手煙的非吸煙者患肺癌的風險更高。

●WalletHub發現，吸煙者平均耗費在購買香煙、因吸煙和接觸二手煙而導致的醫療費用及工資虧損的金錢數，約達140萬美金。

●煙蒂是全球丟棄最多的垃圾之一，也是全世界海灘和水邊最常見的垃圾。此外，煙蒂中已確認含有砷、鉛、尼古丁和甲醛等有害物質，這些物質從廢棄的煙蒂頭中浸泡出，持續不斷地污染水生環境和土壤。

●菸草煙霧中含有二氧化碳、甲烷和一氧化二氮這三種主要的溫室氣體，會造成空氣污染並加速全球變暖。

戒煙不僅關乎吸煙者的健康，也是保護他人和環境的行動。好消息是，想要戒煙的人可以獲得幫助！ASQ《華語戒煙專線》是一項由疾病控制和預防中心（CDC）資助的免費、以實證為基礎的戒煙服務，為在美國說粵語和國語的菸草使用者提供戒煙服務。大多數吸煙者在完成註冊後，有資格獲得為期兩周的免費尼古丁戒煙貼片。

歡迎大家聯繫ASQ《華語戒煙專線》，可以通過簡訊、在線註冊或電話聯繫，以獲取有關戒煙的幫助；所有信息將被保密，並且服務是免費的。

1. 發簡訊

煙草使用者可以在戒煙最重要的頭幾個星期發短信【戒煙】到66819，獲取ASQ《華語戒煙專線》每天發給您的簡訊。這些簡訊為您量身定制，以便在戒煙過程中的關鍵時刻向您提供幫助，其中包括戒煙和保持戒煙的實用技巧。您也可以發簡訊提問，顧問將相應地給您回復。

2. 在線註冊

您可以在www.asq-chinese.org在線註冊，註冊後將會收到ASQ通過電子郵件發送給您的閱讀資料。完成ASQ的在線註冊後，戒煙顧問將與您聯繫，以查看您是否有資格獲得兩週免費的尼古丁貼片。

3. 電話

ASQ《華語戒煙專線》不僅僅針對煙草使用者，也歡迎煙草使用者的家人或朋友致電：800-838-8917，與ASQ聯繫，獲取專業戒煙顧問關於如何幫助他人戒煙的提示。如果您在辦公時間內打電話，您可以和說廣東話或國語的戒煙顧問交談。

ASQ《華語戒煙專線》由美國疾病控制及預防中心資助。自2012年開始，ASQ已經為超過18,000名美國亞裔 社區的居民，用粵語、國語、韓語和越南 語提供了免費的、以實證為基礎的戒煙服務，符合資格的戒煙者將會獲得兩周免費的戒煙貼片；研究已經證明，ASQ的服務可以倍增吸煙者戒煙的成功率。ASQ的服務時間是周一到周五，美國西岸時間早上7點至晚上9點（美東時間早上10點至凌晨12點）；ASQ聯繫電話：800-838-8917（國、粵語），在線註冊網站：www.asq-chinese.org。