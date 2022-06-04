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美加補習 SHSAT 提供 in-person 教室上課 暑期班6/29開學

工商記者鍾淑美／紐約訊

20多年辦學經驗的美加補習學校，自疫情以來一直實施雲端在線教學，學子們認真學習、成果卓越，不負學校和家長的期望。該校2022暑期課程繼續延用線上教學，上課日期為6月29日至8月10日，6月18日前報名可享65折優惠。針對SAT/SHSAT課程，該校還特別提供in-person教室上課。

暑期班的教學內容包括2022新SAT I特攻班、2022最新SHSAT進攻班（特殊高中入學考試）、資優英文數學進攻班等秋季學校準備課程。最新教學思維籌畫的「SAT I特攻班」，涵蓋創意閱讀思考、英文分析、文法、數學應用技巧；在模擬測試上提供的英文考試，尤其著重檢測學生的語法技巧、段落修改和語言表達能力，以此來補強學生的應試能力和信心。

SHSAT特殊高中講解專攻班於周日上課，上課日期為9月11日至10月16日；上午講解，下午進行模擬測試，共6次考試6次講解，有電腦分析、名師講評，該課主攻名校。資優英文數學進攻班，針對英文、數學、創意寫作，發揮學生最大潛能，適合4、5、6、7年級學生。SAT寫作（Essay）、英文文法應用，適合11、12年級。代數、幾何、三角、解析幾何，適合8、9、10、11、12年級。

美加補習學校曾獲紐約時報（New York Times）特別報導專文介紹，其歷年參加紐約特殊高中考試、獲Stuyvesant H./Bronx S./Brooklyn T.等3大特殊高中和常春藤大學錄取的學生不計其數。美加補習學校2021年考入哈佛、耶魯等頂級大學的優異生眾多，考入紐約高中的優異學生錄取率超過80%。

該校輔導制度完善，特別重視師資及教學考核，掌握最新教學動態以補充教材並配合最新考試趨勢，從而奠定學生良好基礎、加強學生較弱科目。美加補習學校多年來各年級學生輔導實效、升學率高，廣獲各族裔學生及家長好評，歡迎前往該校參觀洽詢（周三、五、六上午9時至下午3時）。地址：133-50 41st Avenue, Flushing, NY 11355，報名電話：718-961-8886、718-359-3952，詳情請上網查詢註冊：www.mega-academy.com。

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