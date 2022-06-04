全新 2022 Kia Telluride S 現貨供應 皇后區John Starks Kia 華裔銷售邀您試車

皇后區John Starks Kia備有大量現貨汽車供應，歡迎前往試車。

2021年是Kia改名、換新商標的關鍵重大的一年，同時Kia也宣佈了新的企業宣言：致力於全新的移動體驗及環保精神。原有的「Kia汽車 公司」（Kia Motors Corporation）中的「汽車」(Motor)被刪除，反映其對於移動出行更為廣闊的視野，確立在未來汽車行業中通過開發創新，將業務擴展到電動車、特殊車輛、移動解決方案和服務等。

Kia新的品牌口號「行動激發靈感」（Movement That Inspires）及斥資250億美元的長期戰略轉型計畫——S計畫（Plan Shift），帶領Kia超越傳統汽車製造業，提供可持續的出行方式，使用清潔能源和環保材料促進更加可持續的生產。

2022年全球各大車廠爭相推出全電車，油價大漲更是推波助瀾。作為美國最受歡迎、屢獲殊榮的三排八座SUV 之一，Kia Telluride不僅吸引了超過75%的Kia新買家，且客戶滿意度極高。這款橫掃汽車榮譽「三冠王」並獲得JD Power最佳轉售價值獎的SUV——Telluride，專為美國市場設計，除了有大膽而精緻的外觀，其寬敞的內艙也是既實用又豪華。內艙以黑色為主色調，木紋裝飾與黑色Nappa皮革極為配襯，金屬門把手與飾邊則是沉穩的啞銀色。前台、中控台與變速桿也是黑色皮革，觸感佳，車內頂部使用了絨面，感覺也更高級。前座椅有三段冷熱控制，駕駛席是8方向電動調節，而前座乘客座椅則有6方向電動調節。中排座位的加熱設備要在SX版本以上才有，Telluride的中後排均有獨立送風口，設在車內頂部。前座位後方以及第三排窗下方均設有USB充電插口，車內每一位乘客都能有位置為手機充電。第三排座位舒適，背墊角度可調整，車內最多可裝載八人。

安全方面，Kia Telluride的堅固外殼由59.4%的高強度鋼製成，而且有由多項安全設備組合的「Kia Drive Wise」高級駕駛輔助系統(Advanced Driver-Assistance Systems)，包括「前方碰撞防禦輔助(Forward Collision-Avoidance Assist)」、「行車線保持輔助(Lane Keeping Assist)」、「駕駛者專注力警告(Driver Attention Warning)」、「前方碰撞警告(Forward Collision Warning)」、「車道偏離警告(Lane Departure Warning)」、「智能巡航控制(Smart Cruise Control)」、「盲點碰撞警告(Blind-Spot Collision Warning)」等，全車還裝有7種安全氣囊。

歡迎有興趣瞭解Kia Telluride的僑胞，前往皇后區 John Starks Kia試車。皇后區John Starks Kia備有華裔資深銷售專員劉先生，提供您最好的長期租貸或購車優惠及服務。劉先生連絡電話：347-474-0591，皇后區John Starks Kia地址：139-03 Queens Blvd., Jamaica, NY。