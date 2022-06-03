我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

企圖招人在金山柏克萊高中校園大開殺戒 16歲學生自首

NBA／塞爾蒂克瘋狂逆轉 客場強壓勇士奪冠軍賽首勝

史摩仁律師歡迎致電 淺談配偶暫時贍養費與配偶撫養費

工商記者林敏儀／紐約訊
史摩仁律師（左一）及團隊專擅解決所有配偶贍養費和撫養費的相關問題。
史摩仁律師（左一）及團隊專擅解決所有配偶贍養費和撫養費的相關問題。

位於皇后區小頸的史摩仁(David Smoren)律師事務所於2005年成立，至今已經服務社區長達14年。該律師事務所以低廉的收費提供優質的法律服務，在家庭法、監護法、工傷賠償及人身傷害法相關的案件中，已為無數個人及家庭解決困擾問題。

史摩仁律師事務所擅長解決所有配偶贍養費和撫養費的相關事務。依據法律，已婚人士有義務在婚姻期間，即在離婚未定案階段，甚至是離婚後，仍互相給予對方經濟上的援助。上述的義務不是絕對的，一般是基於其中一方有經濟上的需要，以及另外一方的支付能力而定。

紐約州，暫時的撫養費是指在辦理離婚期間由收入較高的配偶支付給收入較低的那位配偶，此收入根據子女撫養費標準法所規定的收入而定。暫時的撫養費支付是有限期的，會在決定最終撫養費時或於離婚案件完結時給予。

暫時性的配偶撫養費也包括許多其他類型的生活費，視乎雙方的生活方式及現有的資源，由更有錢的配偶支付給另一方。這些附加的費用包括健康、人壽、汽車、房屋保險費等相關的生活花費，以及租借款、薪水及其他通常沒有在暫時撫養費法中列明的花費。

所有有關配偶的贍養費或撫養費可以根據雙方情況的改變而作增減調整。典型的修改訴訟可以因下列理由提出：當一方收入減少，或者需承擔一筆在訴訟期間未被考慮到的額外開支。此類事件發生時，最好盡早提出修改申請，因為付款人無法中止支付贍養費或撫養費，直到有呈請書遞交法院，並且修改請求被批准。

垂詢以上相關事務，請立即致電：(718) 225-6700，與律師免費進行電話或視頻會談，可省去往返奔波至律師辦公室面談的麻煩，同時依然能一次詳盡諮詢，完成所有相關程序。為配合客戶時間，該律師樓另闢晚上及週末營業時間，地址：254-10 Northern Blvd., Suite 204, Little Neck, NY 11362，E-mail：[email protected]

紐約州 皇后區 汽車

上一則

舒小泉牙醫每週七天營業 提供全頜迅速種植修復技術

下一則

日落公園地鐵槍擊案 受害女控槍商過度營銷

延伸閱讀

江宏傑首談離婚真相 對福原愛沒愛了：僅孩子的媽

江宏傑首談離婚真相 對福原愛沒愛了：僅孩子的媽
汪小菲爆大S「長期服用違禁藥物」 離婚時間點曝光

汪小菲爆大S「長期服用違禁藥物」 離婚時間點曝光
波特那&蘇爾律師事務所談「關於摩托車事故令人震驚的事實」

波特那&蘇爾律師事務所談「關於摩托車事故令人震驚的事實」
聖約翰律師事務所 驅趕房客/移民案有特價

聖約翰律師事務所 驅趕房客/移民案有特價
趙玲芝律師事務所提供法律專業服務成功率高，免費咨詢

趙玲芝律師事務所提供法律專業服務成功率高，免費咨詢

熱門新聞

逾30名華裔民眾28日在法拉盛的一家銀行前舉辦抗議活動，批評銀行監管不利。(記者牟蘭/攝影)

存款被盜 法拉盛受害者向銀行抗議

2022-05-29 12:16
槍殺嚴志文的嫌犯赫希(Glenn Hirsch)2日中午被押出市警112分局。（記者牟蘭/攝影）

沒收到鴨醬殺人？槍殺紐約華裔外賣郎嚴志文兇嫌落網

2022-06-02 17:25
富爾頓街地鐵站攻擊案件的視頻在社交網路瘋傳，有人指受害者在地鐵上性騷女孩，目前警方仍在調查之中。（視頻截圖）

騷擾女性遭私刑？ 富爾頓街地鐵站非裔毆亞男案疑有隱情

2022-05-31 02:30
富爾頓街地鐵站29日發生一起攻擊案，多名非洲裔圍毆一名亞裔男子。（視頻截圖）

曼哈頓地鐵 多名非洲裔圍毆1亞裔男

2022-05-30 02:30
班森賀身分盜竊案猖狂，多與竊賊偷取社區信件有關。(本報檔案照)

紐約班森賀社區 多名華人遭身分盜竊、銀行戶口被駭

2022-05-28 21:10
陳阿曼達的家屬向亞總會會長陳善莊求助。(記者顏潔恩/攝影)

小頸華女中槍亡 家人盼查明真相

2022-05-27 02:30

超人氣

更多 >
3名美國情報主管：普亭因晚期癌症4月間接受治療

3名美國情報主管：普亭因晚期癌症4月間接受治療
沒收到鴨醬殺人？槍殺紐約華裔外賣郎嚴志文兇嫌落網

沒收到鴨醬殺人？槍殺紐約華裔外賣郎嚴志文兇嫌落網

加拿大：中國軍機逼加國軍機閃避以免撞機 還比中指

加拿大：中國軍機逼加國軍機閃避以免撞機 還比中指
奧克拉荷馬州醫院槍案 凶嫌手術後背痛買槍殺人

奧克拉荷馬州醫院槍案 凶嫌手術後背痛買槍殺人
國務院再改美台關係事實清單 放回「美國不支持台獨」

國務院再改美台關係事實清單 放回「美國不支持台獨」