Queens Rising皇后區多元文化藝術慶典活動

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整個六月份，皇后區 將舉行為期一個月的多元文藝術慶典活動——Queens Rising（皇后區崛起）。皇后區的藝術組織、演出場館和畫廊通力合作，舉辦數十場反映該區藝術和文化的表演、展覽和活動，推廣其文化藝術和創意的多樣性。

Queens Rising的活動倡議源於Kupferberg Center for the Arts的藝術顧問委員會會議，然後由皇后區各個藝術和文化組織的主要人士聚集在一起組成了規劃委員會，最終促成了Queens Rising的項目誕生。該項目動員了區內的全體藝術界進行通力合作，突出和宣傳所有為皇后區文化做出貢獻的傑出藝人和活動。

這個為期一個月的文藝活動內容豐富，參加的項目數以十計，突出各種使皇后區成為世界上最多元化地區之一的傳統和文化表現形式。雖然Queens Rising的核心節目將在皇后區舉行，但慶祝活動將擴展到整個紐約市 的其它行政區。

皇后區區長Donovan Richards Jr.說：「作為地球上最多元化的地方，皇后區擁有豐富的藝術和文化，反映了多樣性及其無與倫比的美麗。我很高興Queens Rising在夏季啟動，歡迎大家來到世界行政區。現在比以往任何時候都更需要展示我們藝術家和文化機構的韌性和創造力，即使在Covid病毒大流行最黑暗的日子，文化也從未關閉過。我們正努力重建我們的經濟，會變得更強大。」

活動贊助機構之一的Long Island Jewish Forest Hills醫院執行董事Lorraine Chambers Lewis說：「作為一家社區醫院，我們不僅服務皇后區的醫療保健需求，而且我們大部分員工就來自皇后區，Long Island Jewish Forest Hills醫院就在皇后區。我們處於COVID的中心，在社區的幫助下，我們比以往任何時候都更有韌性，這就是為什麼我們很高興能成為紐約Queens Rising NYC的一員，慶祝讓區內如此獨特的藝術、烹飪和創意。」

皇后區舞蹈節的Karesia Batan補充說：「我們很高興能參與這個跨界活動，整個皇后區一起共同慶祝，這是一種前所未有的方式，讓我們區內的大小藝術團體合作。Queens Rising將為這裡的許多文化和我們藝術家的故事打響知名度，每個人都能體驗到。」

牙買加藝術與學習中心的Leonard Jacobs說：「牙買加藝術與學習中心從一開始就很榮幸成為參與皇后崛起倡議的組織之一，我們為它所代表的藝術、娛樂和文化意義感到無比自豪，因為這是事實：皇后區正在崛起。無論是集體還是個人，我們都在給予我們這個充滿活力和多元化的行政區絕對應得的長期認可。」

Queens Rising活動網站https://queensrising.nyc上有詳細的各種文藝演出活動內容，主辦方請大家積極支持和參與，共襄盛舉。