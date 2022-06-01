紐約幼獅青少年管弦樂團日前宣布林肯中心音樂會訂於06/18

紐約幼獅青少年管弦樂團日前正式宣布疫情後恢復林肯中心音樂會，出席的有文教中心主任陳永豐、樂團藝術總監方秀蓉、指揮鍾啟仁、市議員黃敏儀代表朱蕾、大紐約區臺灣大專院校校友會聯合會董事長戴明宜(前排右三、右二、右四、右一、左一)，樂團行政總監張俊生與打擊樂老師林季靜(後排右一、中)等。

紐約幼獅青少年管弦樂團(YOUTH ORCHESTRA, CYCNY)日前在紐約華僑文教服務中心舉行記者會，正式宣布：因疫情於2020及2021停辦兩年的林肯中心年度音樂會，謹定於2022年6月18日(周六)晚上7時半捲土重來，恢復實體演出，敬請各界及早購票入場。

與此同時，該團將於6月4日周六晚上7時，先在臺灣會館舉行師生才藝表演音樂會，演出曲目與上述林肯中心音樂會的幾乎一樣，只是少了一頭一尾兩首，因此視為林肯中心音樂會的暖身練習，歡迎免費到場聆賞。

幼獅樂團打擊樂老師林季靜提醒説，到林肯中心看表演的觀眾，入場時必須出示施打兩針的疫苗卡，並且全程戴口罩欣賞演出。

以上音樂會均由該團音樂總監鍾啟仁擔任指揮。今年2022林肯中心音樂會復出表演將演奏三位臺灣新秀作曲家的作品，其中「伊是咱ㄟ寶貝」由陳明章作曲、石青如編曲，另一首「廟埕」則由李哲藝作曲；以上兩首均為美國首演。其他排定的音樂會曲目尚有霍爾斯特的「火星——戰爭使者」，選自「行星組曲」(Gustav HolstMars, the Bringer of War from The Planets)。鍾指揮說，特別選這首戰鬥主題的組曲有著雙重意義，一則是反映時下烏俄大戰的氛圍，二來也是激勵世人的鬥志，繼續與病毒戰鬥，不要輕易就被擊垮。至於由馬特萊理編曲的「奇異恩典」(arr. Matt Riley Amazing Grace)，鍾指揮表示是特別挑選用來安慰因病毒而失去親人的觀眾的。此外，比才「阿萊城姑娘」第二號組曲(Georges Bizet L' Arlésienne Suite No. 2)、Intermezzo間奏曲、Farandole法朗多舞曲則是為今年高中畢業、即將升入大學離開幼獅的同學所準備的。一併演出的還有伯恩斯坦「西城故事」選曲(Leonard Bernstein Selections from West Side Story)，馬歌斯交響舞曲則是選自歌舞劇「名揚四海」(Steve Margoshes Symphonic Dances from FAME - The Musical)，也是樂團對今年畢業生的美好期許與展望。

2022-23年，該團積極招募新團員，每周六在MS 158初中甄試及排練，地址為：46-35 Oceania Street, Bayside, NY 11361。招收對象為10至18歲的青年學子，需具備學習樂器經驗，樂器包括小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、長笛、雙簧管、豎笛、低音管、法國號、小號、長號、低音號與打擊樂器。

林肯中心音樂會部分經費來自紐約市 文化事務局以及紐約市議會公共基金，贊助人及單位有前市議員顧雅明、現任市議員黃敏儀、綠洲基金(The Oasis Foundation)、The Jatain Foundation、紐約經文處、中華民國 僑務委員會、紐約華僑文教服務中心、佳美旅遊、林口印刷、PatsyChen.com以及普利斯通商務網站SUPERPRISM.net。

上述林肯音樂會演出地點在曼哈頓西城百老匯大道1941號，臺灣會館音樂會演出地點在法拉盛 北方大道137-44號。林肯音樂會票價分$65、$50、$35，學生與年長者八折，購票資訊：Alice Tully Hall Box Office(212-875-5050)、CenterCharge(212-721-6500)、線上：www.lincolncenter.org。其他購票網址與洽詢途徑：www.youthorchestra.com，電郵：[email protected]。行政總監張俊生(Chunsheng Jason Chang, Executive Director)：347-306-2511，電郵：[email protected]；藝術總監方秀蓉(Patsy Fang Chen, Artistic Director)：917-912-8288，電郵：[email protected]。