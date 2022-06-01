我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登投書紐時 將援烏更先進火箭系統、不促普亭垮台

世說新聞／買槍審核沒用？這15起大屠殺都是合法槍所為

紐約幼獅青少年管弦樂團日前宣布林肯中心音樂會訂於06/18

工商記者黃元苓／紐約訊
紐約幼獅青少年管弦樂團日前正式宣布疫情後恢復林肯中心音樂會，出席的有文教中心主任陳永豐、樂團藝術總監方秀蓉、指揮鍾啟仁、市議員黃敏儀代表朱蕾、大紐約區臺灣大專院校校友會聯合會董事長戴明宜(前排右三、右二、右四、右一、左一)，樂團行政總監張俊生與打擊樂老師林季靜(後排右一、中)等。
紐約幼獅青少年管弦樂團日前正式宣布疫情後恢復林肯中心音樂會，出席的有文教中心主任陳永豐、樂團藝術總監方秀蓉、指揮鍾啟仁、市議員黃敏儀代表朱蕾、大紐約區臺灣大專院校校友會聯合會董事長戴明宜(前排右三、右二、右四、右一、左一)，樂團行政總監張俊生與打擊樂老師林季靜(後排右一、中)等。

紐約幼獅青少年管弦樂團(YOUTH ORCHESTRA, CYCNY)日前在紐約華僑文教服務中心舉行記者會，正式宣布：因疫情於2020及2021停辦兩年的林肯中心年度音樂會，謹定於2022年6月18日(周六)晚上7時半捲土重來，恢復實體演出，敬請各界及早購票入場。

與此同時，該團將於6月4日周六晚上7時，先在臺灣會館舉行師生才藝表演音樂會，演出曲目與上述林肯中心音樂會的幾乎一樣，只是少了一頭一尾兩首，因此視為林肯中心音樂會的暖身練習，歡迎免費到場聆賞。

幼獅樂團打擊樂老師林季靜提醒説，到林肯中心看表演的觀眾，入場時必須出示施打兩針的疫苗卡，並且全程戴口罩欣賞演出。

以上音樂會均由該團音樂總監鍾啟仁擔任指揮。今年2022林肯中心音樂會復出表演將演奏三位臺灣新秀作曲家的作品，其中「伊是咱ㄟ寶貝」由陳明章作曲、石青如編曲，另一首「廟埕」則由李哲藝作曲；以上兩首均為美國首演。其他排定的音樂會曲目尚有霍爾斯特的「火星——戰爭使者」，選自「行星組曲」(Gustav HolstMars, the Bringer of War from The Planets)。鍾指揮說，特別選這首戰鬥主題的組曲有著雙重意義，一則是反映時下烏俄大戰的氛圍，二來也是激勵世人的鬥志，繼續與病毒戰鬥，不要輕易就被擊垮。至於由馬特萊理編曲的「奇異恩典」(arr. Matt Riley Amazing Grace)，鍾指揮表示是特別挑選用來安慰因病毒而失去親人的觀眾的。此外，比才「阿萊城姑娘」第二號組曲(Georges Bizet L' Arlésienne Suite No. 2)、Intermezzo間奏曲、Farandole法朗多舞曲則是為今年高中畢業、即將升入大學離開幼獅的同學所準備的。一併演出的還有伯恩斯坦「西城故事」選曲(Leonard Bernstein Selections from West Side Story)，馬歌斯交響舞曲則是選自歌舞劇「名揚四海」(Steve Margoshes Symphonic Dances from FAME - The Musical)，也是樂團對今年畢業生的美好期許與展望。

2022-23年，該團積極招募新團員，每周六在MS 158初中甄試及排練，地址為：46-35 Oceania Street, Bayside, NY 11361。招收對象為10至18歲的青年學子，需具備學習樂器經驗，樂器包括小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、長笛、雙簧管、豎笛、低音管、法國號、小號、長號、低音號與打擊樂器。

林肯中心音樂會部分經費來自紐約市文化事務局以及紐約市議會公共基金，贊助人及單位有前市議員顧雅明、現任市議員黃敏儀、綠洲基金(The Oasis Foundation)、The Jatain Foundation、紐約經文處、中華民國僑務委員會、紐約華僑文教服務中心、佳美旅遊、林口印刷、PatsyChen.com以及普利斯通商務網站SUPERPRISM.net。

上述林肯音樂會演出地點在曼哈頓西城百老匯大道1941號，臺灣會館音樂會演出地點在法拉盛北方大道137-44號。林肯音樂會票價分$65、$50、$35，學生與年長者八折，購票資訊：Alice Tully Hall Box Office(212-875-5050)、CenterCharge(212-721-6500)、線上：www.lincolncenter.org。其他購票網址與洽詢途徑：www.youthorchestra.com，電郵：[email protected]。行政總監張俊生(Chunsheng Jason Chang, Executive Director)：347-306-2511，電郵：[email protected]；藝術總監方秀蓉(Patsy Fang Chen, Artistic Director)：917-912-8288，電郵：[email protected]

紐約市 中華民國 法拉盛

上一則

布魯克林76歲華翁走失 患輕微癡呆症 家屬籲民眾協尋

下一則

紐約客談／第10選區亞裔參選人多 分票恐難免

延伸閱讀

陀飛輪（九）

陀飛輪（九）
陀飛輪（七）

陀飛輪（七）
控制局勢 拜登訪亞洲 末日專機、航母林肯號同時抵日

控制局勢 拜登訪亞洲 末日專機、航母林肯號同時抵日
疫情、槍擊大規模奪命 民眾已「無感」 政客仍「無為」

疫情、槍擊大規模奪命 民眾已「無感」 政客仍「無為」
拜登訪日前夕 美林肯號航艦首度停靠橫須賀基地

拜登訪日前夕 美林肯號航艦首度停靠橫須賀基地

熱門新聞

嫌犯阿布杜拉搭乘勞斯萊斯至五分局協商自首。(記者張晨/攝影)

紐約地鐵槍殺無辜高盛員工 嫌犯乘勞斯萊斯協商自首

2022-05-24 14:42
逾30名華裔民眾28日在法拉盛的一家銀行前舉辦抗議活動，批評銀行監管不利。(記者牟蘭/攝影)

存款被盜 法拉盛受害者向銀行抗議

2022-05-29 12:16
Q線地鐵槍擊案死者安立奎。(親友提供)

避Uber高價改搭地鐵 高盛員工無辜遭槍殺

2022-05-24 06:10
富爾頓街地鐵站攻擊案件的視頻在社交網路瘋傳，有人指受害者在地鐵上性騷女孩，目前警方仍在調查之中。（視頻截圖）

騷擾女性遭私刑？ 富爾頓街地鐵站非裔毆亞男案疑有隱情

2022-05-31 02:30
富爾頓街地鐵站29日發生一起攻擊案，多名非洲裔圍毆一名亞裔男子。（視頻截圖）

曼哈頓地鐵 多名非洲裔圍毆1亞裔男

2022-05-30 02:30
班森賀身分盜竊案猖狂，多與竊賊偷取社區信件有關。(本報檔案照)

紐約班森賀社區 多名華人遭身分盜竊、銀行戶口被駭

2022-05-28 21:10

超人氣

更多 >
從5萬到6000萬 中國留學生6年白手起家

從5萬到6000萬 中國留學生6年白手起家
WSJ：美國規模最大企業員工待遇差異天壤之別

WSJ：美國規模最大企業員工待遇差異天壤之別
狗仔：汪小菲對大小S動粗 與3女親密照曝光

狗仔：汪小菲對大小S動粗 與3女親密照曝光
美房市降溫了？這項商品價格自Fed升息來暴跌50%

美房市降溫了？這項商品價格自Fed升息來暴跌50%
拜登：抗通膨是首要經濟任務 揭3部分應對計畫

拜登：抗通膨是首要經濟任務 揭3部分應對計畫