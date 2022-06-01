紐約幼獅青少年管弦樂團日前宣布林肯中心音樂會訂於06/18
紐約幼獅青少年管弦樂團(YOUTH ORCHESTRA, CYCNY)日前在紐約華僑文教服務中心舉行記者會，正式宣布：因疫情於2020及2021停辦兩年的林肯中心年度音樂會，謹定於2022年6月18日(周六)晚上7時半捲土重來，恢復實體演出，敬請各界及早購票入場。
與此同時，該團將於6月4日周六晚上7時，先在臺灣會館舉行師生才藝表演音樂會，演出曲目與上述林肯中心音樂會的幾乎一樣，只是少了一頭一尾兩首，因此視為林肯中心音樂會的暖身練習，歡迎免費到場聆賞。
幼獅樂團打擊樂老師林季靜提醒説，到林肯中心看表演的觀眾，入場時必須出示施打兩針的疫苗卡，並且全程戴口罩欣賞演出。
以上音樂會均由該團音樂總監鍾啟仁擔任指揮。今年2022林肯中心音樂會復出表演將演奏三位臺灣新秀作曲家的作品，其中「伊是咱ㄟ寶貝」由陳明章作曲、石青如編曲，另一首「廟埕」則由李哲藝作曲；以上兩首均為美國首演。其他排定的音樂會曲目尚有霍爾斯特的「火星——戰爭使者」，選自「行星組曲」(Gustav HolstMars, the Bringer of War from The Planets)。鍾指揮說，特別選這首戰鬥主題的組曲有著雙重意義，一則是反映時下烏俄大戰的氛圍，二來也是激勵世人的鬥志，繼續與病毒戰鬥，不要輕易就被擊垮。至於由馬特萊理編曲的「奇異恩典」(arr. Matt Riley Amazing Grace)，鍾指揮表示是特別挑選用來安慰因病毒而失去親人的觀眾的。此外，比才「阿萊城姑娘」第二號組曲(Georges Bizet L' Arlésienne Suite No. 2)、Intermezzo間奏曲、Farandole法朗多舞曲則是為今年高中畢業、即將升入大學離開幼獅的同學所準備的。一併演出的還有伯恩斯坦「西城故事」選曲(Leonard Bernstein Selections from West Side Story)，馬歌斯交響舞曲則是選自歌舞劇「名揚四海」(Steve Margoshes Symphonic Dances from FAME - The Musical)，也是樂團對今年畢業生的美好期許與展望。
2022-23年，該團積極招募新團員，每周六在MS 158初中甄試及排練，地址為：46-35 Oceania Street, Bayside, NY 11361。招收對象為10至18歲的青年學子，需具備學習樂器經驗，樂器包括小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、長笛、雙簧管、豎笛、低音管、法國號、小號、長號、低音號與打擊樂器。
林肯中心音樂會部分經費來自紐約市文化事務局以及紐約市議會公共基金，贊助人及單位有前市議員顧雅明、現任市議員黃敏儀、綠洲基金(The Oasis Foundation)、The Jatain Foundation、紐約經文處、中華民國僑務委員會、紐約華僑文教服務中心、佳美旅遊、林口印刷、PatsyChen.com以及普利斯通商務網站SUPERPRISM.net。
上述林肯音樂會演出地點在曼哈頓西城百老匯大道1941號，臺灣會館音樂會演出地點在法拉盛北方大道137-44號。林肯音樂會票價分$65、$50、$35，學生與年長者八折，購票資訊：Alice Tully Hall Box Office(212-875-5050)、CenterCharge(212-721-6500)、線上：www.lincolncenter.org。其他購票網址與洽詢途徑：www.youthorchestra.com，電郵：[email protected]。行政總監張俊生(Chunsheng Jason Chang, Executive Director)：347-306-2511，電郵：[email protected]；藝術總監方秀蓉(Patsy Fang Chen, Artistic Director)：917-912-8288，電郵：[email protected]。
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