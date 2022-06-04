引入大型醫療集團高管經驗林鼎貴榮任仁德醫生總裁

擁有大型醫療集團高管豐富經驗的林鼎貴先生，榮任紐約市最大的綜合性華人醫生集團——仁德醫生（Rendr）的總裁。仁德醫生希望進一步与社區醫生診所合作，提昇醫療質量，為華裔民眾提供更便捷、更親切、更現代化的服務。

紐約市最大的綜合性華人 醫生集團——仁德醫生（Rendr），最近任命林鼎貴（Dean Lin）為總裁和董事會成員。曾在新澤西州 大型醫療系統任高管的林鼎貴表示，仁德醫生希望進一步与社區醫生診所合作，提昇醫療質量，為華裔 民眾提供更便捷、更親切、更現代化的服務。

林鼎貴祖籍台灣，成長於北卡羅萊納州。雖然父母希望他成為一名醫生，林鼎貴自認更擅長於商業拓展與管理，因此在醫療運營與管理領域深耕超過25年。林鼎貴曾在多個享譽全美的醫療系統任職，在加入仁德醫生之前，他在新澤西州最大的醫療系統之一——Hackensack Meridian Health旗下的醫生服務機構擔任總裁，並曾在該醫療系統下的大型醫院Ocean Medical Center擔任院長。

「我致力於為華裔移民社區提供世界級的醫療健康服務」，林鼎貴說：「像仁德醫生這樣專注服務華裔社區的整合性醫生集團寥寥無幾，這也成為他加入仁德醫生的動力，希望華裔醫生和病患都能受益於統一和標準化的醫療體系。」

林鼎貴指出，整合社區醫生力量，首先可以為華裔社區爭取更多資源。例如，仁德醫生之所以成為紐約市首批獲得新冠疫苗配額的非醫院醫療組織，正是因為市府看中了集團統一管理、有序分配的能力，能夠將疫苗高效地送達社區。

此外，整合性醫療集團還可以減輕醫生和診所的運營負擔，更專注於病患本身。林鼎貴說，很多獨立開診的醫生在一整天的看診之後，還要花費兩三個小時去處理病歷和人事等事務。仁德醫生則有專門團隊，跟進病歷、和保險公司溝通、招募員工等事宜，將醫生從各類冗雜的事務中解放出來，可以把更多精力放在提升醫療質量和服務水平上。

林鼎貴表示，目前仁德醫生在多個健保公司的醫療質量評級中都名列前茅，例如在聯合健保滿分5分的評級中榮獲4.76分，這是獨立診所難以達到的水平。仁德醫生將進一步改善診所設施、提升服務水平，為華人提供一流、親切的醫療服務。

仁德醫生成立於2019年，以內科/家庭醫生為主體，擁有兒童和青少年專科、婦科、心臟科、腸胃科、血液/腫瘤科、耳鼻喉頭頸科、外科和腳科等多種專科。仁德醫生現時在華埠、皇后區和布魯克林擁有38家診所，為紐約華人社區提供全方位的醫療服務。欲瞭解更多仁德醫生資訊，請瀏覽網頁：http://www.rendrcare.com/zh_hk/。