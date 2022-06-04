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免開刀臉部拉皮手術緊緻臉部鬆馳下垂肌膚

工商記者衛伯承／紐約訊
手術前
手術前

傳統拉皮手術雖可達到臉部皮膚緊緻的目的，但需要較長的恢復期，適合50至60歲較嚴重的臉部鬆垂。近年來臉部拉提需求趨向年輕化，許多適合輕熟族群30至50歲的臉部微創拉提療程越來越熱門。陳敏麗醫生美容診所提供塑立愛立提線(Silhouette lnstalift)，是免開刀臉部拉皮手術，可緊緻拉提臉部鬆馳下垂肌膚，幫助全臉拉提回春(抬頭紋、皺眉紋、法令紋、木偶紋、淚溝)，可以消除頸紋，對臉部下顎線V Line(雙下巴)進行拉提，改善臉部輪廓線條。

塑立愛立提線(Silhouette lnstalift)微創手術，是將獲美國FDA認證的中臉拉提適應症線材埋入欲拉提的臉部真皮層內，刺激臉部蛋白組織增生，進而達到使肌膚恢復緊實彈性，同時拉提臉部下垂。塑立愛立提線手術可視為一般拉皮手術的輕量版，屬於免開刀埋線拉提。

塑立愛立提線免開刀埋線拉提，相較於傳統的拉皮手術，當年齡在30至50歲左右，初老下垂的肌膚情形(視個人條件及需求)就適合選擇這樣的微創型拉提手術，用以改善臉部鬆弛老化的問題。塑立愛立提線使用雙向可吸收椎體的可吸收縫線，縫合線與錐體均由聚乙醇酸-L乳酸(PLGA)製成，縫合線和錐體的成分生物相容，可吸收、可生物降解。聚乳酸聚合物可刺激纖維母細胞(fibroblasts)及自體膠原蛋白生成，此效果能有效增生體積並重塑臉部形狀。

塑立愛立提線(Silhouette lnstalift)免開刀臉部拉皮手術特色：唯一雙向可吸收錐體拉提縫線，使用PLGA材質，可同時提昇並刺激自體的膠原蛋白增生；美國FDA核准，用於中臉部組織的緊實拉提療程。該手術不僅是線雕埋線，更是一項獨特的拉提增生療程，兼具緊實(刺激臉部組織增生)與立即提拉效果，藉由臉部組織增生來改善鬆弛下垂組織，於術後3至6個月可達到明顯緊實的拉提效果，約可維持18至24個月。

塑立愛立提線治療可緊緻鬆弛臉部下垂肌膚、刺激臉部膠原蛋白增生、加速臉部新陳代謝、改善膚況、提升臉部肌膚自癒能力、抗老回春；適用部位可全臉拉提回春(抬頭紋、皺眉紋、法令紋、木偶紋、淚溝)，可以消除頸紋，對臉部下顎線V Line(雙下巴)進行拉提，改善臉部輪廓線條。

陳敏麗西醫美容診所(Chan, MD Aesthetics)地址：紐約華埠中央街(Centre Street)139號PH104室(電梯按PH 1樓)，預約電話：212-343-2536。為方便顧客，可掃描陳醫生診所二維碼，預約免費諮詢。

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手術後
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