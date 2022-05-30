新冠变体悄然肆虐，佛奇超高性能呼吸器來“罩”你！

隨著全美民眾迎来自新冠疫情爆發以來第三個「國殤日」（Memorial’s Day），受最新变体BA.2影响，確診病例數一改之前溫和態勢，不降反升。紐約時報數據顯示全美七日平均新增確診突破12萬例，自二月來首次；幾乎每州都出現快速攀升趨勢，且許多確診並未錄入官方數據。 美国医学会(American Medical Association)学者估計实际病例為已报告的6-24倍，這意味着過百万的实际新增正在发生。紐約市已於5月20日將新冠預警等級提升為「高」（High Alert)，多地政府也施行類似舉措。

自12月Omicron 大爆發以來，美國首席醫療顧問佛奇 (Anthony Fauci)頻繁佩戴一款標誌性的「小黃鼻」N95口罩 出現在公眾視野中。N95口罩與佛奇的專業性、權威性可謂相得益彰，在新冠流行期間給人們服下一顆定心丸。佛奇多次在電視採訪中強烈推薦包括已經多次註射疫苗 的大眾，升級至醫用級N95及KN95過濾器口罩以防新毒株。那么他本人常戴的黃色鼻夾口罩又出自何方呢？

調查顯示這是一款名為“哈雷”（Harley） 的超高性能N95口罩。美國疾控中心(CDC )檢驗報告顯示這款N95有高達99.77%的過濾效率。怪不得雖然Omicron此起彼伏，81歲高齡的佛奇仍然戴著這款“哈雷”小黃鼻N95過濾器在重要會議和人員密集的公共場所出入自如。

檢驗報告顯示“哈雷”N95有高達99.77%的過濾效率

疫苗效性差異大 醫療口罩防護更穩定

隨著BA.2.12.1逐漸成為主流，疫苗的防感染效率進一步下降。該變體的傳播速度比Omicron原始毒株與亞變種BA.2都還快：BA.2.12.1從BA.2演變而來，傳染性比之前任何變異株都還強。從疫苗出現前直到今天，N95/KN95口罩一直是前線醫生和護士最寶貴的防線。疫苗的有效性差異很大—取決於疫苗品牌、 新冠變體、接種時間以及接受者健康狀況—但優質的口罩新冠預防性能不會改變。口罩的优秀效力面对不同变体一视同仁。好的口罩可以為每個人提供最穩定的保護，包括患有基礎疾病或慢性病，免疫功能低下的人群。今天的N95、KN95對 Omicron 所有變體有效—也將對 Sigma、Upsilon、Omega 和任何其他可能出現的變體有效。

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