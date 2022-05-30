我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一年兩度訪台 參議員譚美：美國不會讓台孤軍奮戰

拜登：抗通膨是首要經濟任務 揭3部分應對計畫

新冠变体悄然肆虐，佛奇超高性能呼吸器來“罩”你！

【紐約訊】

隨著全美民眾迎来自新冠疫情爆發以來第三個「國殤日」（Memorial’s Day），受最新变体BA.2影响，確診病例數一改之前溫和態勢，不降反升。紐約時報數據顯示全美七日平均新增確診突破12萬例，自二月來首次；幾乎每州都出現快速攀升趨勢，且許多確診並未錄入官方數據。 美国医学会(American Medical Association)学者估計实际病例為已报告的6-24倍，這意味着過百万的实际新增正在发生。紐約市已於5月20日將新冠預警等級提升為「高」（High Alert)，多地政府也施行類似舉措。

自12月Omicron大爆發以來，美國首席醫療顧問佛奇(Anthony Fauci)頻繁佩戴一款標誌性的「小黃鼻」N95口罩出現在公眾視野中。N95口罩與佛奇的專業性、權威性可謂相得益彰，在新冠流行期間給人們服下一顆定心丸。佛奇多次在電視採訪中強烈推薦包括已經多次註射疫苗的大眾，升級至醫用級N95及KN95過濾器口罩以防新毒株。那么他本人常戴的黃色鼻夾口罩又出自何方呢？

調查顯示這是一款名為“哈雷”（Harley） 的超高性能N95口罩。美國疾控中心(CDC)檢驗報告顯示這款N95有高達99.77%的過濾效率。怪不得雖然Omicron此起彼伏，81歲高齡的佛奇仍然戴著這款“哈雷”小黃鼻N95過濾器在重要會議和人員密集的公共場所出入自如。

檢驗報告顯示“哈雷”N95有高達99.77%的過濾效率

疫苗效性差異大 醫療口罩防護更穩定

隨著BA.2.12.1逐漸成為主流，疫苗的防感染效率進一步下降。該變體的傳播速度比Omicron原始毒株與亞變種BA.2都還快：BA.2.12.1從BA.2演變而來，傳染性比之前任何變異株都還強。從疫苗出現前直到今天，N95/KN95口罩一直是前線醫生和護士最寶貴的防線。疫苗的有效性差異很大—取決於疫苗品牌、 新冠變體、接種時間以及接受者健康狀況—但優質的口罩新冠預防性能不會改變。口罩的优秀效力面对不同变体一视同仁。好的口罩可以為每個人提供最穩定的保護，包括患有基礎疾病或慢性病，免疫功能低下的人群。今天的N95、KN95對 Omicron 所有變體有效—也將對 Sigma、Upsilon、Omega 和任何其他可能出現的變體有效。

SeattlePPE 佛奇甄選

SeattlePPE長期致力於為醫療機構和个人提供專業防疫保護品，多次受到NBC，AP和Fox的新聞報導。為了保障您和您家人的健康，在這如沐夏风中不受病毒的侵扰，SeattlePPE 特別推出佛奇款“哈雷”小黃鼻N95及其他多種通過美國疾病控制和預防中心（CDC）檢驗的最高性能N95, KN95過濾器。

選購最高防護口罩請訪 www.SeattlePPE.com 健康夏日特惠折扣碼WJRTO20全場加八折！ 紐約，西雅圖，洛杉磯發貨全美2 - 4工作日快遞。

口罩 佛奇 疫苗 Omicron CDC

上一則

紐約珠江百貨 躍亞裔文化象徵

下一則

國殤日艦隊周 紐約州長霍楚矢言保障退伍軍人

熱門新聞

Q線地鐵槍擊案死者安立奎。(親友提供)

避Uber高價改搭地鐵 高盛員工無辜遭槍殺

2022-05-24 06:10
嫌犯阿布杜拉搭乘勞斯萊斯至五分局協商自首。(記者張晨/攝影)

紐約地鐵槍殺無辜高盛員工 嫌犯乘勞斯萊斯協商自首

2022-05-24 14:42
逾30名華裔民眾28日在法拉盛的一家銀行前舉辦抗議活動，批評銀行監管不利。(記者牟蘭/攝影)

存款被盜 法拉盛受害者向銀行抗議

2022-05-29 12:16
富爾頓街地鐵站29日發生一起攻擊案，多名非洲裔圍毆一名亞裔男子。（視頻截圖）

曼哈頓地鐵 多名非洲裔圍毆1亞裔男

2022-05-30 02:30
三嫌犯持刀槍入室搶劫法拉盛亞裔男子。(記者鄭怡嫣/攝影)

3嫌持刀槍入室 法拉盛亞裔男被搶8000元現金、財物

2022-05-24 02:29
班森賀身分盜竊案猖狂，多與竊賊偷取社區信件有關。(本報檔案照)

紐約班森賀社區 多名華人遭身分盜竊、銀行戶口被駭

2022-05-28 21:10

超人氣

更多 >
美股拋售已盡？這位投資長：只打一隻腳、等待紮實恐慌

美股拋售已盡？這位投資長：只打一隻腳、等待紮實恐慌
沈殿霞愛女繼承亡母遺產 數字上漲鄭欣宜發聲了

沈殿霞愛女繼承亡母遺產 數字上漲鄭欣宜發聲了
這個全球最容易發生空難的地方 周日再度發生空難

這個全球最容易發生空難的地方 周日再度發生空難
刷牙、開車都累...Omicron嚴重後遺症 患者渾身無力

刷牙、開車都累...Omicron嚴重後遺症 患者渾身無力
通膨大火燒不停 拜登周二將見鮑爾

通膨大火燒不停 拜登周二將見鮑爾