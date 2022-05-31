我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

A型肝炎大爆發 FDA調查：病源疑「超市草莓」

通膨拉警報 華郵指白宮失誤 拜登、鮑爾、葉倫都要負責

長青樹痛症中西療法全方位治療痛症

工商記者廖學錕／紐約訊
長青樹痛症診所擁有強大的醫療團隊，可以提供全面的治療。
長青樹痛症診所擁有強大的醫療團隊，可以提供全面的治療。

擁有廣泛醫療領域醫師團隊的「長青樹痛症診所」，以優質的服務提供全面的痛症治療，並對沒有保險的人提供特別優惠。該診所有國語助理，可提供交通事故、意外事件相關的諮詢；醫師們以優質的醫學診斷和檢查、全力以赴的治療為您服務。

該診所表示，許多人常受疼痛折磨，包括運動後受損的足踝扭傷、肌肉拉傷、肩關節脫位、腰背扭傷等。在肌肉、骨骼及關節的毛病，造成了頸椎、腰椎間盤突出和受傷，還可能導致膝蓋、肩膀、腳踝、關節等的疼痛。該診所會依疼痛的狀況給予物理治療、運動治療、痛症治療、手法治療、中醫治療(針灸+中藥)、按摩治療等。

物理治療是透過物理媒介和原理，例如利用電能、水力、冷凍、熱能、光波、磁力、運動等，配合應用生理、心理、病理和解剖科學，從而起到治療病患、提昇身體活動能耐、改善及加強生活或工作能力的效果。

運動治療是指物理治療師利用自然生理的原理，帶動患者的肢體產生適度的動作或姿勢，從而達到伸展關節組織、強化肌肉收縮、增進動作協調、減輕水腫疼痛、降低肌肉痙攣等目的。

痛症治療是將中、西醫方法結合起來，應用於治療和緩解身體疼痛。

手法治療包括不同的手法，如關節舒整、牽拉及放鬆手法等，可以協助患者鬆弛緊張的肌肉、改善關節的活動障礙、減輕痛楚及恢復患者正常活動等。

針灸治療是透過針具，在特定的位置刺激神經系統，達到鎮痛及放鬆肌肉和關節附近組織的作用，可以增加活動及恢復功能；輔以中藥熱敷，可以減輕疼痛。

按摩治療是根據臟腑經脈氣血等，以柔和、輕按之勁，改善經脈氣血、調整臟腑功能，從而達到治療的目的。

該診所收紅藍卡、一般保險、學生保險，對沒有保險的人有優惠。長青樹痛症診所地址：42-24 213 St., 1FL, Bayside, NY 11361（Q13公車Bell Blvd下車），電話：718-225-0077、718-225-0070。

關節 肌肉 保險

上一則

國殤日艦隊周 紐約州長霍楚矢言保障退伍軍人

下一則

紐約客談╱城市建設不應涉種族歧視

延伸閱讀

舒緩肩頸痠痛 簡單2招不求人

舒緩肩頸痠痛 簡單2招不求人
頭皮脫屑、腳趾腫如香腸 竟是「這種」關節炎纏身

頭皮脫屑、腳趾腫如香腸 竟是「這種」關節炎纏身
打籃球最愛跳投？小心著地不慎十字韌帶「啵」一聲斷

打籃球最愛跳投？小心著地不慎十字韌帶「啵」一聲斷
布麗拉森辣秀鋼管舞健壯肌肉 備戰「驚奇隊長2」

布麗拉森辣秀鋼管舞健壯肌肉 備戰「驚奇隊長2」
全新配方無限關節靈止痛消炎骨關節救星

全新配方無限關節靈止痛消炎骨關節救星

熱門新聞

Q線地鐵槍擊案死者安立奎。(親友提供)

避Uber高價改搭地鐵 高盛員工無辜遭槍殺

2022-05-24 06:10
嫌犯阿布杜拉搭乘勞斯萊斯至五分局協商自首。(記者張晨/攝影)

紐約地鐵槍殺無辜高盛員工 嫌犯乘勞斯萊斯協商自首

2022-05-24 14:42
逾30名華裔民眾28日在法拉盛的一家銀行前舉辦抗議活動，批評銀行監管不利。(記者牟蘭/攝影)

存款被盜 法拉盛受害者向銀行抗議

2022-05-29 12:16
三嫌犯持刀槍入室搶劫法拉盛亞裔男子。(記者鄭怡嫣/攝影)

3嫌持刀槍入室 法拉盛亞裔男被搶8000元現金、財物

2022-05-24 02:29
富爾頓街地鐵站29日發生一起攻擊案，多名非洲裔圍毆一名亞裔男子。（視頻截圖）

曼哈頓地鐵 多名非洲裔圍毆1亞裔男

2022-05-30 02:30
班森賀身分盜竊案猖狂，多與竊賊偷取社區信件有關。(本報檔案照)

紐約班森賀社區 多名華人遭身分盜竊、銀行戶口被駭

2022-05-28 21:10

超人氣

更多 >
S媽怒汪小菲「他真的太讓我傷心」 袒護前女婿有苦衷

S媽怒汪小菲「他真的太讓我傷心」 袒護前女婿有苦衷
美股拋售已盡？這位投資長：只打一隻腳、等待紮實恐慌

美股拋售已盡？這位投資長：只打一隻腳、等待紮實恐慌
德州血案才過幾天 佛州10歲男童涉威脅發動大規模槍擊

德州血案才過幾天 佛州10歲男童涉威脅發動大規模槍擊
汪小菲爆大S「長期服用違禁藥物」 離婚時間點曝光

汪小菲爆大S「長期服用違禁藥物」 離婚時間點曝光
沈殿霞愛女繼承亡母遺產 數字上漲鄭欣宜發聲了

沈殿霞愛女繼承亡母遺產 數字上漲鄭欣宜發聲了