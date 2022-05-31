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佳欣旅遊推出秋季特廉團地中海五國十三城8天遊輪

工商記者廖學錕／紐約訊
挪威遊輪專跑歐洲航線，可載客4000人，是重達15萬噸的巨型遊輪Epic號。
挪威遊輪專跑歐洲航線，可載客4000人，是重達15萬噸的巨型遊輪Epic號。

佳欣旅遊在七、八月夏季推出了兩團地中海遊輪，反應熱烈。秋季天氣不再酷熱，地中海氣候更是宜人，正是與家人、友人一同出遊的好時機。

旅遊達人傅鶴鳴特地挑選專跑歐洲航線、載客量四千人、15萬噸的挪威遊輪公司(Norwegian Cruise Line)特大遊輪，八天行程每天上岸遊覽，沒有海上空閒日；船上免費上網，送$100現金使用金，每天餐食可選擇各式美食大餐，其中包括免費中國餐廳美食。以往想要升等至陽台房，動輒就需花費七、八百，這次只要再加$250即可享受平常遙不可及、有著沙發/陽台、可外出觀海的豪華套房。

此次行程安排從紐約直飛義大利的羅馬，上船遊覽五國十三城：1. 羅馬：競技場、許願池；2. 梵帝岡：博物館、聖彼得教堂；3. 那不勒斯：披薩餅、葡萄酒橄欖油；4. 龐貝：2000年前被火山掩埋的古羅馬帝國遺址；5. 阿瑪菲：美麗風景的沿海山城；6. 佛勞倫斯；文藝復興大衛雕像名城；7. 比薩：伽利略的斜塔；8. 五漁村：南歐沿海最美麗的連串五漁港；9. 帕瑪島：西班牙在海上最美麗的小島；10. 尼斯：法國蔚藍海岸全歐第一渡假聖地；11. 坎城：又名戛納，每年影展舉世聞名；12. 蒙地卡羅：摩納哥的睹城；13. 巴賽隆納：西班牙第二大城，以美麗的城景、畢加索、建築期最長的聖家大教堂聞名。

該團9月26日出發，8天行程，10月3日回程，團費包來回機票、遊輪上食宿/娛樂、岸上遊覽門票、巴士、當地華語導遊、全程隨團華人領隊、一晚巴賽隆納酒店住宿；兩人一房內艙團費，每人僅$3600。

七月和八月出發的兩個地中海暑假期間遊輪團，現仍接受報名，歡迎至佳欣旅遊索取彩色行程簡介。佳欣旅遊位於法拉盛緬街37-02號，時代商場內一樓F6A室，電話：917-375-7740，電郵：[email protected]

美食 義大利 法拉盛

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