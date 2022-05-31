Daniel Gale蘇富比國際地產公司慶祝100周年

Daniel Gale總裁兼董事會主席Patricia J. Petersen（左）和首席執行官Deirdre O'Connell（右）。

Daniel Gale Sotheby's International Realty蘇富比國際地產公司(DGSIR)，最近在長島UBS Arena舉辦了盛大的100週年慶典活動，有數百位嘉賓出席，包括現任和退休的房地產 顧問、客戶、朋友和家人。

Daniel Gale是美國領先的房地產經紀公司之一，服務紐約長島、布魯克林和皇后區 的豪華地產市場。Daniel Gale首席執行官Deirdre O'Connell在發表講話時說：「公司雖然已經100歲，但我們並不『老』。我們擁有100年的強大、100年的智慧和100年的韌性。幾十年來，沒有一個市場條件是我們未能成功駕馭的。我們深厚的知識加上我們的適應能力，使我們始終處於超前地位，無論面臨何種挑戰，即使是病毒大流行也沒有阻止我們。」

慶祝會其他演講者包括創辦人Daniel Gale的孫子Stanley C. Gale，他講述了公司最早的歷史以及他祖父和父親的領導對公司產生的深遠影響。與Stan一起的還有總裁兼董事會主席Patricia J. Petersen，她分享了過去幾十年的許多成就和一些有趣的軼事，其中包括Daniel Gale與蘇富比國際地產在長島和皇后區的獨家合作關係，使其具有全球影響力和強大的品牌知名度，在與該地區的其他房地產競爭對手的競爭中脫穎而出。

Daniel Gale地產公司成立於1922年，是一家位於亨廷頓大街的房地產和保險公司，當時是一個鄉村小鎮；它的創始人認識到該社區的巨大增長潛力——長島鐵路 在鎮上設了火車站。今天，Daniel Gale Sotheby's International Realty是一家價值50.2億美元的地產公司，在長島、布魯克林和皇后區擁有30個銷售辦事處和950多名房地產顧問，由100名銷售經理、行政人員和企業管理層提供支援。

Daniel Gale仍然是家族企業，嚴格遵守其高道德以及高標準的專業和服務，在每個價位提供奢華的體驗。發生巨大變化的是該組織的增長、服務的廣度以及徹底改變了房屋營銷方式的尖端技術。過去十年是該組織在新市場的巨大戰略增長和銷售收入飆升的年份，逐年打破記錄。新長島辦事處在Rockville Centre、Great Neck、Long Beach、Smithtown、Bay Shore和Westhampton Beach開設。2014 年，Daniel Gale Sotheby's International Realty擴展到皇后區的Bayside/Flushing，然後於2018年擴展到Astoria。去年底收購了位於Cobble Hill、Williamsburg和Park Slope的三個布魯克林辦事處，今年春天晚些時候，一個新型的辦公室將在亨廷頓主街開業，就在原來1922年辦公室的街對面。

在其百年之際，該公司正在啟動丹尼爾蓋爾基金會。奧康奈爾說：「幾十年來，作為一家公司和個人，我們已經捐贈了數以萬計的金錢和數百小時來改變我們所在的社區。丹尼爾蓋爾基金會將通過捐贈來產生更大的影響，這不僅僅是捐贈金錢，而是讓Daniel Gale家族作為一個團隊在我們的社區中工作。」

奧康奈爾總結道：「我們為幾十年來進行的數十萬筆交易感到非常自豪，這是一種特權、一種責任，也是我們喜歡做的事情。感謝長島，讓我們成為您首選的房地產仲介。」

更多詳情，請至官網查看：https://www.danielgale.com/。