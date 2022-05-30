厚生痛症專科醫療中心紐約首屈一指的脊椎與痛症治療中心

由學歷經驗豐富的郭政翰醫師主持的厚生痛症專科醫療中心，專業治療各種疑難頑固疼痛。

為服務僑胞，在翠貝卡(Tribeca)百老匯大道及西村(West Village)都設有診所的「厚生痛症醫療中心」(Hudson Medical Group)，提供專業治療各類急、慢性痛症的服務。該中心由台裔痛症兼麻醉專科醫師郭政翰(Jonathann C. Kuo M.D.)主持，另有能講中文的台裔沈永欣醫師共同駐診。

郭醫師率領專業醫療團隊，提供多方位痛症醫療服務。厚生醫療中心的醫療團隊擁有超過10年以上的經驗，均經過雙重或多重專科的嚴格訓練並獲得認證，可以提供全天性的服務。

郭政翰醫師畢業於波士頓大學醫學院，並在康乃爾大學醫學中心、紐約長老會醫院、斯隆凱特琳癌症中心紀念醫院（ Memorial Sloan Kettering Cancer Center，簡稱MSK）等三大聯盟醫院，任麻醉、疼痛專科特別手術 研究醫生。其擅長的神經阻斷術，主要治療頸、腰、骨骼老化等關節 炎疼痛，以微創介入性治療方式來進行。

厚生痛症醫療中心成立於2010年，由10餘名頂尖優秀的專科醫生組成一個團隊，分由8個不同的專業領域以及獨特的醫療及保健方法，專注於積極治療影響人們日常生活的疼痛問題。該診所是富有專治各種疼痛經驗的最佳治療場所，醫療團隊專精於治療急性、慢性病疼痛，諸如：關節炎、神經根病症、脊柱關節炎、運動相關傷害、高爾夫球肘、網球肘、偏頭痛、脊椎管狹窄、神經系統疾病、椎間盤退化症、複雜性局部疼痛、肌腱損傷、壓迫性骨折、風濕關節炎、肘關節韌帶損傷、無過失傷害/工傷賠償、坐骨神經痛、椎間盤突出、關節痛、膝蓋痛、臀部痛、腳踝痛、腕隧道症候群（俗稱滑鼠手）、慢性靜脈功能不全、橈骨莖突狹窄性腱鞘炎（俗稱媽媽手）、頭痛、頸痛、肩膀痛、手臂痛、膝蓋痛、腿部痛、關節痛及各種頑固疼痛等。

厚生痛症專科醫療中心除了治療一般疼痛疑難雜症外，還提供最尖端/先進的阻斷神經術、PRP-血小板血漿療法、氣球擴張術、乾細胞療法等，是走在目前痛症治療法最前端的醫療技術，成效顯著。郭政翰醫師所擅長的神經阻斷術，以微創介入性疼痛治療方式來進行。該技術可以運用高科技的影像與超音波定位技術直接對患者進行治療，病患如有頸痛、肩膀痛、腰痛、腳痛、椎間盤突出、坐骨神經痛、膝關節疼痛等各種頑疾疼痛，只要將痛源找出，即可加以有效的治療或直接以阻斷神經的方式進行治療根除。這就和牙齒疼痛抽神經的道理一樣，對組織本身沒影響，但能止痛且安全可靠。長年來他所採用的是所謂的微創介入性疼痛治療，其優點在於阻斷疼痛傳導路、打斷疼痛之惡性循環、阻斷交感神經，可使病患免開刀、不手術、當天就可止痛上班；該治療手法也可幫助病患減輕因藥物治療所產生的副作用。

厚生痛症專科醫療中心接受各大醫療保險 ，無保險者收費優待。二個醫療中心均設有廣泛的物理治療部門，各有多位執照醫師駐診。地址：曼哈頓百老匯大道281 BROADWAY, 2FL, NY 10007(地鐵紐約市政府站)；曼哈頓西村(West Village)地址：160 7th Ave S, New York, NY 10014；兩診所電話：646-768-8727(提供國、台、粵語服務)，網站：hudsonmedical.com，電郵：[email protected]。