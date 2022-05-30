KIA美國汽車銷量迅速成長日前熱烈慶祝售出第1000萬輛

Monti Charoenphong在加州莫雷諾穀的Car Pros Kia Moreno Valley購買的Runway Red全電動EV6。

在持續快速的擴張中，Kia美國慶祝本月於美國售出的第1000萬輛Kia汽車 。自1993年開始銷售以來，Kia的增長是汽車行業最偉大的成功故事之一，也是提供擁有世界級品質及設計的SUV 、運動型轎車和電動汽車的結果。第1000萬輛汽車是由Monti Charoenphong在加州 莫雷諾穀的Car Pros Kia Moreno Valley購買的Runway Red全電動EV6，凸顯了Kia對未來可持續出行領導地位的承諾。

作為Kia「Accelerate The Good」慈善計畫的一部分，Kia將與Charoenphong女士合作，通過10次捐贈活動，包括向St. Jude Children's Research Hospital、Alzheimer's Association和Freedom Service Dogs of America在內的非營利組織捐款10,000美元，來紀念Kia汽車銷量達到1000萬輛的里程碑。此外，作為公司先前宣佈的合作夥伴關係的一部分，Kia將贈送EV6，並提供免費參加未來NBA和Kia Forum活動的機會。

Kia北美和Kia美國總裁兼法人Sean Yoon表示：「銷售1000萬輛汽車是一項重大成就，我們不僅為我們取得的成就感到自豪，同時也為我們繼續推動可持續移動領導力的未來發展感到自豪」。為了感謝客戶的支援，Kia希望以有意義的方式回饋社會。Sean Yoon強調：「我們希望這些捐贈的積極影響會在未來幾年產生共鳴。我們多年來一直都是『Kia家族』，但我們一看到EV6，就覺得這毫無疑問將是我們的下一輛車。」新車主Monti Charoenphong表示：「我們提貨的那天已經很激動，但得知我們是Kia在美國的第1000萬位元客戶後，我們感到難以置信，這證實了我們對這家公司和電動化駕駛的熱愛。」

自從Kia進入美國市場以來，該品牌已經從僅提供兩種車型發展為車型廣泛的世界級車輛，旨在滿足幾乎所有駕駛者的需求。從全電動EV6開始，Kia的Plan S戰略將把公司轉變為可持續移動領域的領導者，並計畫2040年在美國實現全電動化。欲瞭解更多詳情，請參：www.KIA.com。