我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／巴特勒飆35分無力回天 綠衫軍奪東冠搶進總冠軍賽

租金、房價齊漲 歸巢族大增 家長養老計畫受影響

KIA美國汽車銷量迅速成長日前熱烈慶祝售出第1000萬輛

工商記者任一峰／紐約訊
Monti Charoenphong在加州莫雷諾穀的Car Pros Kia Moreno Valley購買的Runway Red全電動EV6。
Monti Charoenphong在加州莫雷諾穀的Car Pros Kia Moreno Valley購買的Runway Red全電動EV6。

在持續快速的擴張中，Kia美國慶祝本月於美國售出的第1000萬輛Kia汽車。自1993年開始銷售以來，Kia的增長是汽車行業最偉大的成功故事之一，也是提供擁有世界級品質及設計的SUV、運動型轎車和電動汽車的結果。第1000萬輛汽車是由Monti Charoenphong在加州莫雷諾穀的Car Pros Kia Moreno Valley購買的Runway Red全電動EV6，凸顯了Kia對未來可持續出行領導地位的承諾。

作為Kia「Accelerate The Good」慈善計畫的一部分，Kia將與Charoenphong女士合作，通過10次捐贈活動，包括向St. Jude Children's Research Hospital、Alzheimer's Association和Freedom Service Dogs of America在內的非營利組織捐款10,000美元，來紀念Kia汽車銷量達到1000萬輛的里程碑。此外，作為公司先前宣佈的合作夥伴關係的一部分，Kia將贈送EV6，並提供免費參加未來NBA和Kia Forum活動的機會。

Kia北美和Kia美國總裁兼法人Sean Yoon表示：「銷售1000萬輛汽車是一項重大成就，我們不僅為我們取得的成就感到自豪，同時也為我們繼續推動可持續移動領導力的未來發展感到自豪」。為了感謝客戶的支援，Kia希望以有意義的方式回饋社會。Sean Yoon強調：「我們希望這些捐贈的積極影響會在未來幾年產生共鳴。我們多年來一直都是『Kia家族』，但我們一看到EV6，就覺得這毫無疑問將是我們的下一輛車。」新車主Monti Charoenphong表示：「我們提貨的那天已經很激動，但得知我們是Kia在美國的第1000萬位元客戶後，我們感到難以置信，這證實了我們對這家公司和電動化駕駛的熱愛。」

自從Kia進入美國市場以來，該品牌已經從僅提供兩種車型發展為車型廣泛的世界級車輛，旨在滿足幾乎所有駕駛者的需求。從全電動EV6開始，Kia的Plan S戰略將把公司轉變為可持續移動領域的領導者，並計畫2040年在美國實現全電動化。欲瞭解更多詳情，請參：www.KIA.com。

汽車 加州 SUV

上一則

存款被盜 法拉盛受害者向銀行抗議

下一則

慶祝亞太月 法拉盛舉辦公益演唱會

延伸閱讀

槍枝已超越車禍 成為美國兒童青少年頭號死因

槍枝已超越車禍 成為美國兒童青少年頭號死因
美國對北京新戰略 中媒：高度警惕這三點

美國對北京新戰略 中媒：高度警惕這三點
「美國政策沒變」 布林肯重申「一中」、不支持台獨

「美國政策沒變」 布林肯重申「一中」、不支持台獨
新聞評論／逢中必罵逢美便跪…美主導台外交國防 蔡政府成局外人

新聞評論／逢中必罵逢美便跪…美主導台外交國防 蔡政府成局外人
全新2023 SPORTAGE X-PRO將於今年秋季出征REBELLE RALLY越野拉力賽

全新2023 SPORTAGE X-PRO將於今年秋季出征REBELLE RALLY越野拉力賽

熱門新聞

法拉盛入室搶劫案案發公寓。(記者鄭怡嫣/攝影)

法拉盛華男凌晨入室搶劫 41歲男主人被捅數刀致死

2022-05-22 15:39
Q線地鐵槍擊案死者安立奎。(親友提供)

避Uber高價改搭地鐵 高盛員工無辜遭槍殺

2022-05-24 06:10
嫌犯阿布杜拉搭乘勞斯萊斯至五分局協商自首。(記者張晨/攝影)

紐約地鐵槍殺無辜高盛員工 嫌犯乘勞斯萊斯協商自首

2022-05-24 14:42
逾30名華裔民眾28日在法拉盛的一家銀行前舉辦抗議活動，批評銀行監管不利。(記者牟蘭/攝影)

存款被盜 法拉盛受害者向銀行抗議

2022-05-29 12:16
紐約Q線地鐵。示意圖。(Getty Images)

曼哈頓華埠Q線地鐵1人遭槍擊不治 嫌犯在逃 恐隨機犯案

2022-05-22 15:05
三嫌犯持刀槍入室搶劫法拉盛亞裔男子。(記者鄭怡嫣/攝影)

3嫌持刀槍入室 法拉盛亞裔男被搶8000元現金、財物

2022-05-24 02:29

超人氣

更多 >
英媒爆普亭恐已病死 近來公開露面的疑似是替身

英媒爆普亭恐已病死 近來公開露面的疑似是替身
美大型零售商急出清庫存 可能祭出超優惠折扣

美大型零售商急出清庫存 可能祭出超優惠折扣
「捍衛戰士2」放回中華民國國旗 美媒：本片最大膽舉動

「捍衛戰士2」放回中華民國國旗 美媒：本片最大膽舉動
存款被盜 法拉盛受害者向銀行抗議

存款被盜 法拉盛受害者向銀行抗議
強尼、安珀官司賠償恐創新高 前男友馬斯克也發聲了

強尼、安珀官司賠償恐創新高 前男友馬斯克也發聲了