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中科靈芝癌症專用營養品 美國醫院臨床認可

工商記者劉應森／紐約訊
中科靈芝是抗癌專用營養品，獲得國際PCT專利認證。
中科靈芝是抗癌專用營養品，獲得國際PCT專利認證。

許多人擔心豐富的營養會為腫瘤的生長提供更多的養分，有人甚至讓病人保持饑餓，想把腫瘤細胞「餓死」。事實上，營養不良對病人的治療和康復極為不利，如病人手術後恢復慢，對放療和化療的耐受性差並導致免疫功能低下，可能會引起感染甚至衰竭惡化，因此對腫瘤病人必須重視食物營養，加快恢復病人體能，延長壽命。選用醫院認可的癌症專用營養品，可以為患者康復加把勁。

癌症治療現時主要為手術、放療及化療，手術治療的風險高，術後免疫力難恢復，而放、化療會在殺滅癌細胞的同時殺滅正常細胞，令患者雪上加霜。由於正常的細胞和組織受到破壞，多數患者會收到副作用的煎熬，包括嚴重的噁心、嘔吐、潰瘍、食欲不振、精神低迷、腹瀉和脫髮、白細胞急劇下降等。體質較弱的患者可能會承受不住副作用，因而中途放棄療程，大大降低整體療效，令癌細胞有機可乘、東山再起。這意味著，正確的營養補充會是患者恢復的重要保障。

成年人每天會產生幾百萬個癌細胞，為了保證人體正常的免疫機能，就必須增強機體對癌細胞的殺滅能力。目前在以紐約斯隆凱薩琳癌症研究中心和西奈山醫院為代表的臨床研究中證實，針對癌症治療的新方式，一種無毒無害且適合於各個癌症階段的最新治療方法——免疫療法，已經獲廣泛認可和推薦。

中科靈芝系列產品是首個在美國權威醫療中心進行臨床的專用補劑，現在已經正式給予癌症患者服用，作為癌症輔助治療和康復期間鞏固體質的專用營養品。「靈芝」是扶正固本、增強免疫的首選，經中外學者數年針對多種癌症研究證實，靈芝的三萜成分可有效輔助殺滅腫瘤細胞和抑制其生長，同時還能增強患者體內NK細胞、胸腺細胞及巨噬細胞的活性，提升免疫系統的抗癌能力。

專業級的品質是中科靈芝系列產品具備抗腫瘤功效的重要保障。中科靈芝於海拔1000米的黃山上進行仿野生環境的自然培植，再經13道水洗篩選，常溫恒溫純物理破壁，超臨界CO2科學萃取，確保每一粒膠囊都富含≥40%的靈芝三萜成分。中科在臨床試驗中發現，在肝癌、口腔癌、肺癌、大腸癌、胃癌、乳腺癌等癌症患者使用中科靈芝後，都可以有效促進患者快速康復，減少治療副作用，降低復發和轉移風險。癌症專用營養品也是源自醫學權威的認可與源自眾多患者的信賴。1990年至今，中科靈芝系列產品已經幫助全球逾300萬癌症用家重獲健康。中科靈芝產品已在22家腫瘤醫院用於腫瘤治療，CFDA功效認證為「調節免疫、輔助抑制腫瘤」，並獲得香港及新加坡中成藥藥品編號，是目前唯一獲得抗腫瘤功效認證的靈芝產品。

權威醫學認可、美國癌症中心臨床使用、輔助治療防復發和轉移的專用營養品——中科靈芝系列產品，是您的最佳選擇！中科專注天然草本研究38載，為您帶來科學精粹的健康佳品，地址：Renaissance Tower, 136-33 37th Ave, STE 2B, Flushing, NY 11354。全美免費諮詢熱線：888-886-8834（國/粵/英）。

癌症 腫瘤 癌細胞

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