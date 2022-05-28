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張蔚律師服務華人社區

工商記者楊鳳蓮／紐約訊
張蔚律師提供專業遺產信託法律服務，歡迎僑胞致電預約。
張蔚律師提供專業遺產信託法律服務，歡迎僑胞致電預約。

美國資深律師——張蔚律師，畢業於聖約翰大學法學院，現為聖約翰法學院校友董事會成員，同時為聯邦非營利組織董事會成員兼律師。

張蔚律師專精研究信託資產保護法，有關個人資產理財和個人資產保護的強大資深律師團隊，合力為華人社區提供最專業的法律服務，特別是為耆老們提供低收入醫療保險信託服務，讓移居北美、辛勤工作幾十年積累的資產，能得最佳的法律保障。

張蔚律師表示，在美國的華人對信託的概念一般都不熟悉，但是信託的制度在美國行之有年，是很成熟的法律制度。很多做生意的僑胞特別喜歡成立不可撤銷的信託，把財產放到信託裡，因為在處理生意時隨時都有可能和別人產生衝突而出現法律糾紛，這可能導致財產被法院扣押。把財產放在不可撤銷的信託裡，便可以保護財產的所有人不受債務追討。許多華人都在美國安置了不動產(居家房產)，還有很多人勤奮工作後，將所積累的經驗用來做生意，開創了自已的事業。但是在這個競爭相當激烈的市場環璄中，不可避免會遇到起落，最終出現成功和失敗這兩種截然不同的結果。提醒僑胞，為了避免個人資產受到損失，張蔚律師專業團隊會為每位僑胞量身定制最能保護其個人資產的計劃，並維護客戶的最高利益。年長者家庭可以保護自已的產業安享晚年，或將資產合法地留給下一代，這樣既保障了兒孫們的權利，也能讓自己的晚年福利得到保護。

張蔚律師樓專精遺產信託，同時提供買賣房產過戶、生意買賣簽訂合約和解讀租約、合約等全方位服務。律師樓團隊陣容強大，處理案件快捷、精良、準確，絕不耽誤或浪費時間。張蔚律師樓收費合理，即使是低收入家庭也可負擔其費用。歡迎僑胞致電張蔚律師樓預約時間，獲得最好的服務與協助。張蔚律師樓辦公室地址：136-20 38th Ave, #3A, Flushing, NY 11354(飛躍皇后大樓，Queens Crossing)，中文服務電話：646-294-4582，英文服務電話：718-878-0228，電郵：[email protected]，網站：www.cheunglawoffice.com。

低收入 華人 醫療保險

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