何恭程醫生醫者仁心 診所分佈三大華人社區

何醫師擁有美國西醫執照及十幾年豐富的臨床治療經驗，為無數患者解除病痛。

位於法拉盛、曼哈頓及布碌崙三地的何恭程聯合醫療中心開業多年，其優質的服務建立了良好的口碑，為廣大僑胞解除病痛。三大診療中心環境潔淨、消毒配套完善、設備齊全、儀器先進、醫師陣容堅強，該准所的服務人員通曉多種語言，讓病患倍感親切，希望華人 僑胞有任何健康問題都可隨時熱線諮詢。

何醫師在華埠行醫多年，精湛的醫術治癒了無數的病患，深獲病患的好評及信任。何恭程醫師表示，在華埠開業近二十多年，得到了廣大病患的愛戴和支持，讓他感到十分欣慰。何醫師介紹，在美華人僑胞往往因為衝刺事業而不斷忙碌奔波，因而忽略了身體的狀況。他強調，預防勝於治療，定期檢查身體是必不可少的！很多華人僑胞直到病情十分嚴重後才找醫生，一切為時已晚。有多位華人到何醫生診所檢查後，赫然發現自己患有足以致命的嚴重隱疾，包括腸癌、肺癌、肝癌，幸因及早發現得以徹底治癒，最終挽回一命；他們事後紛向何醫生鄭重道謝。不少華人以為打預防針和吃藥會減弱自己的抵抗力，何恭程醫生更正說，很多糖尿病、血壓高、膽固醇高及很多心臟病 人都有必要服藥治療，以預防更嚴重的併發症和後遺症。此外，肝炎及流感針也都能有效增強抵抗力。

何醫師擁有美國西醫執照及十幾年豐富的臨床治療經驗，精通國語、粵語、英文等多種語言，提供全科服務。診所中心醫療設備先進齊全，設有心電圖、肺弁遄B超聲波、24小時心電監測、最新外周血管和骨質疏鬆測定機等，全新設置、精密可靠。其主治項目包括高血壓 、糖尿病、膽固醇、心臟病、肺病、支氣管炎、尿道炎、花粉過敏、氣喘、腸胃炎、肝腎臟、頭暈頭痛、甲狀腺、風濕關節酸痛等項目，另提供全身體檢、預防注射；附設心電圖、肺弁遄B超聲波、24小時心電監測、外周血管測定、最新骨質疏鬆測定機、各種預防針、入學/就業/婚前及司機體檢，驗血、驗尿全套超過55項指標，19歲以下兒童提供免費疫苗。該中心接受大部份保險，無保險者價格從優，歡迎預約。

何恭程聯合醫療中心法拉盛新診所地址：42-35 Main Street, 3C, Flushing(中國銀行樓上)，電話：718-673-2318。布碌崙診所：758-A 61st, Broolyn, NY，電話：718-679-9938；2251 86th Street, Brooklyn, NY，電話：718-886-0028。唐人街診所：217 Grand St., #401(伊莉莎白街夾格蘭街角)，電話：212-965-1380。