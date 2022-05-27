中國嘉德拍賣張大千《秋曦圖》問鼎2021年度中國書畫之最

張大千潑彩大成的博物館級巨制《秋曦圖》以1.955億元成交，讓抽象藝術驚豔世界。

藝術市場領軍者中國嘉德及嘉德（香港），2021全年總成交額66.19億元，相比去年增長38%，創下30項拍賣 成交紀錄，三件億元珍品的誕生也一度在社會各界引發話題熱度。其中張大千潑彩大成的博物館級巨制《秋曦圖》，以1.955億元成交，問鼎2021年度近現代書畫之最。

此外，有著珍稀《石渠寶笈》著錄的周之冕《百花圖卷》以1.4835億元成交，創下周之冕作品拍賣新紀錄。在首個「印象派及現代藝術夜場」中，莫内《睡蓮池與玫瑰》以1.541億元成交，創下內地拍賣印象派藝術品的價格紀錄。

面對市場風雲變幻和疫情 起伏的2021，藝術品投資 穩健的市場收益再次脫穎而出，成為財富管理的重要渠道。據統計，越來越多的財富階層正在將目光轉向藝術品收藏，從而提升自身的影響力。中國嘉德秉承著一貫業精於勤的原則，跨越疫情阻隔，在全球範圍內征集遴選佳品，2021年全年共完成線上、線下18場拍賣會。

在網絡數字科技方面，中國嘉德亦在不斷創新升級。2021年網絡拍賣新客戶的數量，同比去年增長逾2倍。2021年8月，首次推出的中國嘉德「818」網拍嘉年華活動大獲成功，實現總成交額7333萬元、平均成交率94%的好成績。2022年，中國嘉德將繼續在藝術品市場中探索創新，砥礪前行。堅持以學術引領為理念的原則，挖掘、闡釋、宣傳文物的文化價值，完善買家服務體驗，營造健康理性的收藏氛圍，創建具有國際認知度和影響力的中國文物拍賣品牌。

中國嘉德美國辦事處聯絡人：Richard He，電話：212-308-8889、888-799-8830，郵箱：[email protected]。