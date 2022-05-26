鄧氏中醫淺談急慢性咽喉炎

急慢性咽喉炎最常見症狀有咽喉疼痛、咽喉乾/癢/有痰引起咳嗽、咽喉有異物阻塞/紅腫疼痛難忍、飲食吞嚥困難等。急慢性咽喉炎的痛，甚至可能會影響說話交流，給生活工作帶來不便，令人十分痛苦煩惱。

鄧氏中醫表示，咽喉部位會引起各種疾症，包括急慢性咽炎、急慢性喉炎、急慢性扁桃體炎、扁桃體周圍炎、扁桃體膿腫、咽後壁膿腫、咽旁膿腫、急性會厭炎、會厭囊腫、咽喉結核等。為什麼很多疾病都有咽喉異常症狀出現？因為咽喉是人體的要道，很多臟腑的經絡與咽喉關係密切。咽喉出現症狀是由許多疾病引起的，如感冒、肺部疾病、哮喘、脾胃疾病、肝膽疾病、腎病、糖尿病、高血壓 、失眠、睡眠不足等。咽喉異常表現為惡(怕)寒、頭痛、頭暈、四肢冰涼、四肢發熱、全身疼痛無力、口苦、口乾、口臭、胃腹飽脹、不思飲食、便秘不規則、情緒不穩定、易怒、生怨氣、咽喉疼痛與炎症等，這些都是疾病的常見症狀。

中醫和西醫治療方法是截然不同的，西醫認為咽喉炎症就是藥物消炎或者手術 治療，真正的實熱症就用消炎藥，咽喉炎症就能消失。有臟腑疾病引起的就困難了，如果是臟腑虛、衰退引起的咽喉炎症就沒辦法了，這也就是中醫所認識的虛陽浮越、火不歸位的火引起的炎症。長時間服用消炎藥的患者，胃腹飽脹、飲食差、大便不規則，炎症沒消，其它疾病又出現，這是一個很嚴重的問題。中醫藥在幾千年前就採用整體觀，秉持人與自然分不開的理念，所有疾病用整體思維。

例一：梁某某，女，56歲。初診：咽喉疼痛乾癢、異物阻塞，有十幾年病史。現症狀：惡(怕)寒、全身乏力，頭部像是有東西壓住一樣，頂中部疼痛難忍、項背腰病、鼻乾癢、眼睛乾癢、晨起口乾、口苦、口臭、胃腹飽脹痛、小腹脹痛、有時吐嘔、右肋痛、B型肝炎、嘴唇暗紫、脈緊軟尺沉、舌質暗紅、舌體胖大呈現齒印、舌苔白膩滑水。症屬：陽虛表寒、脾胃失運、肝鬱結。治法：溫陽散寒、健脾化濕和胃疏肝。經過一個多月的治療，咽喉症狀消失，餘症現還在治療當中，但病情已大有改善。治療已進入尾聲，擊鼓再進，病退人健康。

急慢性咽喉患者在氣候變化時要保護自己，熱不貪涼、避寒保暖、飲食注意。情緒也是導致咽喉各症的主要原因，如咽喉有痰不易出、有東西阻塞在咽喉等，這就使得患者可能會出現易生悶氣、易怒、情緒不穩等狀況。鄧氏中醫表示，他會根據咽喉患者的寒熱虛實辨證論治。鄧氏中醫疑難雜症診所提供免煎中藥，濃縮顆粒、開水沖服，效果與中藥飲片相同；地址：90 E. Broadway, #2, Manhattan，NY 10002(近F/R/B/D/L/6號地鐵 )、136-30 Sanford Ave, #1E, Flushing, NY 11355；諮詢電話：917-330-3108；網站：https://www.jinlisting.com/listing。