QuickBook-123 五月二十八日開新班

QuickBook會計班5月28日開新班，歡迎有心學得一技之長者把握機會、踴躍參加。

QuickBook-123會計培訓中心，將為準備從事會計職業的新移民 ，舉辦新一期的網上會計實務班，幫助大家學習和掌握美國會計基礎及其實務技能，並最終考取全美通用的QuickBooks職業會計證書。該會計班將於5月28日週六，在Zoom網上直播開班，可以先試聽後報名，提前報名者享有折扣優惠。

QuickBooks職業會計證書，是沒有會計背景的新移民，在美國從事會計工作最捷徑、最權威的技能通行證。學員通過3-4個月的專業培訓就能把證書考出來，成為一個獨當一面的公司會計。公司的老闆和經理即使不考證書，也可以通過培訓從不懂會計的純外行變為比較內行。

培訓班開始是中文的會計基礎教學，逐步過渡到英文的實務技能培訓。3個多月的培訓，學員可在18個月內重複進行，可以用電腦、iPad甚至手機上課，每堂課都是講兩次（週二、週六各1次）。

該課程的主要內容有：

1. 會計基礎原理和公司財務會計系統；

2. 會計分錄、賬戶登錄、試算平衡及編制財會報表；

3. 手做會計(含Excel)過渡到電會系統 QuickBooks；

4. 大中小企業電腦會計主流軟件介紹；

5. 現金支票、銀行卡收支及銀行對賬核算；

6. 銀行貸款 及信用卡收支對賬核算；

7. 客戶、銷售收入、應收款、退貨與催債核算；

8. 供貨商、承包商的採購支出與應付款核算；

9. 勞務成本、產品成本、庫存與固定資產折舊核算；

10. 公司稅務——銷售稅、工資稅、財產稅核算申報；

11. 公司稅務——公司的類別與所得稅核算申報；

12. 公司財務報表編制、分析與CPA的審計報表；

13. QuickBooks桌面版的高級技能、網上版/Enterprise版核算；

14. QB綜合實例實務技能考核；

15. QuickBooks會計職業證書考試預習及模擬考試。

QuickBook-123會計培訓中心聯繫方式：微信 williamqb，電話626-353-6597（可留短信），總部地址9060 Telstar Ave, Ste. 222, El Monte, CA 91731。