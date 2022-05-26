我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10小時內攻擊3女性 舊金山掐脖男落網

美加家庭分別收養 DNA檢測讓中國姊妹他鄉重逢

QuickBook-123 五月二十八日開新班

工商記者楊鳳蓮／紐約訊
QuickBook會計班5月28日開新班，歡迎有心學得一技之長者把握機會、踴躍參加。
QuickBook會計班5月28日開新班，歡迎有心學得一技之長者把握機會、踴躍參加。

QuickBook-123會計培訓中心，將為準備從事會計職業的新移民，舉辦新一期的網上會計實務班，幫助大家學習和掌握美國會計基礎及其實務技能，並最終考取全美通用的QuickBooks職業會計證書。該會計班將於5月28日週六，在Zoom網上直播開班，可以先試聽後報名，提前報名者享有折扣優惠。

QuickBooks職業會計證書，是沒有會計背景的新移民，在美國從事會計工作最捷徑、最權威的技能通行證。學員通過3-4個月的專業培訓就能把證書考出來，成為一個獨當一面的公司會計。公司的老闆和經理即使不考證書，也可以通過培訓從不懂會計的純外行變為比較內行。

培訓班開始是中文的會計基礎教學，逐步過渡到英文的實務技能培訓。3個多月的培訓，學員可在18個月內重複進行，可以用電腦、iPad甚至手機上課，每堂課都是講兩次（週二、週六各1次）。

該課程的主要內容有：

1. 會計基礎原理和公司財務會計系統；

2. 會計分錄、賬戶登錄、試算平衡及編制財會報表；

3. 手做會計(含Excel)過渡到電會系統 QuickBooks；

4. 大中小企業電腦會計主流軟件介紹；

5. 現金支票、銀行卡收支及銀行對賬核算；

6. 銀行貸款及信用卡收支對賬核算；

7. 客戶、銷售收入、應收款、退貨與催債核算；

8. 供貨商、承包商的採購支出與應付款核算；

9. 勞務成本、產品成本、庫存與固定資產折舊核算；

10. 公司稅務——銷售稅、工資稅、財產稅核算申報；

11. 公司稅務——公司的類別與所得稅核算申報；

12. 公司財務報表編制、分析與CPA的審計報表；

13. QuickBooks桌面版的高級技能、網上版/Enterprise版核算；

14. QB綜合實例實務技能考核；

15. QuickBooks會計職業證書考試預習及模擬考試。

QuickBook-123會計培訓中心聯繫方式：微信williamqb，電話626-353-6597（可留短信），總部地址9060 Telstar Ave, Ste. 222, El Monte, CA 91731。

移民 微信 貸款

上一則

昌發天景店搶抱零食活動5/28登場

下一則

州參議員卡范納訪美東聯成公所

延伸閱讀

全美銀行 金山華埠旗艦分行開幕

全美銀行 金山華埠旗艦分行開幕
陀飛輪（四）

陀飛輪（四）
紐約地鐵槍案中五彈 華男新移民陷困境

紐約地鐵槍案中五彈 華男新移民陷困境
環宇珠算學術學會頒獎典禮 恢復現場舉辦

環宇珠算學術學會頒獎典禮 恢復現場舉辦
網紅勸阻吵架 日本地鐵發「好人卡」獎勵

網紅勸阻吵架 日本地鐵發「好人卡」獎勵

熱門新聞

23歲的華女黃妮可。記者張晨/翻拍

紐約23歲華女捲入幫派紛爭 無辜男伴一同遭人槍殺焚屍

2022-05-20 15:08
法拉盛入室搶劫案案發公寓。(記者鄭怡嫣/攝影)

法拉盛華男凌晨入室搶劫 41歲男主人被捅數刀致死

2022-05-22 15:39
Q線地鐵槍擊案死者安立奎。(親友提供)

避Uber高價改搭地鐵 高盛員工無辜遭槍殺

2022-05-24 06:10
嫌犯阿布杜拉搭乘勞斯萊斯至五分局協商自首。(記者張晨/攝影)

紐約地鐵槍殺無辜高盛員工 嫌犯乘勞斯萊斯協商自首

2022-05-24 14:42
一名華裔女子在法拉盛公寓跳樓身亡，圖為事發地點。(取自谷歌地圖)

紐約36歲華裔女子 法拉盛跳樓身亡

2022-05-19 17:32
帕瑞拉和其女伴黃妮可在布朗士被人射殺後在車內焚屍。(取自Genesee社區大學官網)

前社區大學籃球員與華裔女伴 遭射殺焚屍車中

2022-05-19 16:12

超人氣

更多 >
華郵：川普想在喬州秀實力卻被打臉 布希王朝結束

華郵：川普想在喬州秀實力卻被打臉 布希王朝結束
德州21死槍擊4小時後 華人北加酒店開會遇槍手

德州21死槍擊4小時後 華人北加酒店開會遇槍手

德州小學槍案18歲槍手沈默寡言 前同事：偶顯暴戾

德州小學槍案18歲槍手沈默寡言 前同事：偶顯暴戾
闖德州小學釀21死 18歲槍手母親：他不是個暴力的人

闖德州小學釀21死 18歲槍手母親：他不是個暴力的人
上海豪宅首曝內裝 李立群自揭財務近況：一點不稀罕

上海豪宅首曝內裝 李立群自揭財務近況：一點不稀罕