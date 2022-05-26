昌發天景店搶抱零食活動5/28登場

昌發天景店搶抱零食活動05/28登場，同慶兒童節，5秒$3任搶，抱到都是你的！

為慶賀一年一度的兒童節到來，昌發天景店特別聯合了知名食品集團——美國華源食品(OCM Globe, Inc)，將於本周六(5/28)、日(5/29)及下周三(6/1)、下周六(6/4)、下周日(6/5)早上十點至下午五點，舉行「搶抱零食活動」；搶抱品牌包括：衛龍、元氣森林、蒙牛、白家、稻香村、北冰洋、思宏、香飄飄等知名大廠品牌。參加者擁有5秒時間，在無工具的情況下搶抱零食，交付$3即可將所有抱到的零食盡歸己有。該活動刺激有趣、歡樂無比，非常適合闔家大小參與，歡迎僑胞前往天景店一起同樂。

昌發天景店表示，在氣侯舒暢的歡樂季節，與僑胞同度充滿童趣的兒童節，讓大人小孩同樂，又能輕鬆擁有各式美味的零食，這將是一件令人期待又興奮的事情。每一位光臨昌發天景店的顧客，都可在促銷零食搶購區享有5秒無工具搶抱零食的機會；不論搶到多少零食，皆以$3結帳，每人限參加一次。現場還備有精美禮品贈送及提供免費試吃試喝攤位，讓來店的每位客戶都能享受到好吃又好拿的超級優惠，機會難逢，敬邀僑胞把握。

業者將貼心地為所有參與搶抱的商品背面貼上「活動商品」字樣，參加者參加完搶抱活動後可繼續購物，待購物完成後將活動商品以$3一次全數結帳(活動商品不可退換)，讓每位參與者皆能購物與娛樂兼顧。為求現場安全，提醒消費者需排隊保持秩序並配合工作人員及計時人員的要求，讓大家都能有一次愉快的購物娛樂經驗。

昌發超市集團多年來不斷舉辦各種季節或節假日的活動，帶給僑胞購物以外的驚喜。本次搶抱活動的目的是希望能為僑胞大眾在生活上添加樂趣，同時也能在萬物齊漲的通膨環境下，為僑胞的荷包謀些福利 ，讓僑胞在僅花$3的情況下，絕對物超所值地擁有大品牌的知名零食。不論您是零食的擁護者或是頭腦與四肢皆靈巧的活動者，不限年齡、不分老少，都歡迎來參加本次的活動。

昌發超市天景店地處天景商城，備有2500個停車位。昌發超市天景店寬敞明亮，動線規劃流暢，生鮮區、冷凍食品區、乾貨區、生活百貨、中西南北雜貨一應俱全，種類繁多、物美價廉。不論刮風下雨或下雪，室內停車場總帶給僑胞許多方便，凡消費滿$30者皆可免費停車三小時。地址：40-24 College Point Blvd., Flushing，電話：718-939-6688。