初堂豆腐屋 Fort Lee開幕 100%有機手工豆腐
專營手工豆腐和傳統韓國美食的「初堂豆腐屋」CHO DANG HOUSE Korean Restaurant，最近在新州Fort Lee開幕，每天供應新鮮釀造的100%有機手工豆腐和韓國餐飲，經濟實惠，歡迎大家光顧。
豆腐食品在當今的美食潮流中受到重視，「初堂豆腐屋」CHO DANG HOUSE菜餚的靈感來自韓國江原省的Cho Dang豆腐村。所有豆腐都是手工精心準備的，只使用簡單和天然的成分，餐館的菜餚沒有味精及人工防腐劑。餐館負責人Nan Young Suh來自韓國，在紐約餐飲和酒店行業擁有超過30年的經驗。她以前在紐約市的餐館曾得到米其林評級和紐約時報特色餐廳的介紹，她喜歡烹飪、健康生活，在空閒時間也會嘗試烹調新的美食。
在菜單方面，前菜有：湯麵、豆芽湯、豆腐鱈魚湯、南瓜黃豆麵、豆腐牛肉餃子、黃豆海鮮煎餅、綠豆餅、手工豆腐三拼、烤豆腐蘑菇等；湯及麵有：豆芽湯、豆腐鱈魚湯、南瓜黃豆麵等。
豆腐套餐（含湯、韓國傳統蔬菜配菜、韓國泡菜、手工白豆腐和肉/魚）：海鮮豆腐湯套餐、紫蘇子蘑菇湯套餐、牛肉豆腐湯套餐等。
韓國湯配米飯和配菜：純白豆腐湯、牛肉豆腐湯、海鮮豆腐湯、紫蘇豆腐湯、泡菜粥、烤肉蘑菇湯、手工豆腐蘑菇火鍋、順都卜火鍋等。
石頭拌飯：經典雞蛋、烤牛肉、香辣豬肉、海鮮石鍋拌飯、三菜拌飯、韓國蔬菜拌飯（冷食）、豆腐熱石碗等。
主菜（配有米飯和配菜）：豆腐大餐（五花肉、手工豆腐、泡菜）、Pollack魚、烤牛肉等，客人可自帶紅酒和啤酒。
「初堂豆腐屋」CHO DANG HOUSE地址：2151 Lemoine Ave., Fort Lee, NJ 07024；電話：201-402-9266；網站：www.chodanghousenj.com；營業時間：周一至周日，11AM至10PM。
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