初堂豆腐屋 Fort Lee開幕 100%有機手工豆腐

在Fort Lee的「初堂豆腐屋」CHO DANG HOUSE，供應100%有機手工豆腐韓國美食。

專營手工豆腐和傳統韓國美食 的「初堂豆腐屋」CHO DANG HOUSE Korean Restaurant，最近在新州Fort Lee開幕，每天供應新鮮釀造的100%有機手工豆腐和韓國餐飲，經濟實惠，歡迎大家光顧。

豆腐食品在當今的美食潮流中受到重視，「初堂豆腐屋」CHO DANG HOUSE菜餚的靈感來自韓國江原省的Cho Dang豆腐村。所有豆腐都是手工精心準備的，只使用簡單和天然的成分，餐館的菜餚沒有味精及人工防腐劑。餐館負責人Nan Young Suh來自韓國，在紐約餐飲和酒店行業擁有超過30年的經驗。她以前在紐約市的餐館曾得到米其林評級和紐約時報 特色餐廳的介紹，她喜歡烹飪、健康生活，在空閒時間也會嘗試烹調新的美食。

在菜單方面，前菜有：湯麵、豆芽湯、豆腐鱈魚湯、南瓜黃豆麵、豆腐牛肉餃子、黃豆海鮮煎餅、綠豆餅、手工豆腐三拼、烤豆腐蘑菇等；湯及麵有：豆芽湯、豆腐鱈魚湯、南瓜黃豆麵等。

豆腐套餐（含湯、韓國傳統蔬菜 配菜、韓國泡菜、手工白豆腐和肉/魚）：海鮮豆腐湯套餐、紫蘇子蘑菇湯套餐、牛肉豆腐湯套餐等。

韓國湯配米飯和配菜：純白豆腐湯、牛肉豆腐湯、海鮮豆腐湯、紫蘇豆腐湯、泡菜粥、烤肉蘑菇湯、手工豆腐蘑菇火鍋、順都卜火鍋等。

石頭拌飯：經典雞蛋、烤牛肉、香辣豬肉、海鮮石鍋拌飯、三菜拌飯、韓國蔬菜拌飯（冷食）、豆腐熱石碗等。

主菜（配有米飯和配菜）：豆腐大餐（五花肉、手工豆腐、泡菜）、Pollack魚、烤牛肉等，客人可自帶紅酒和啤酒。

「初堂豆腐屋」CHO DANG HOUSE地址：2151 Lemoine Ave., Fort Lee, NJ 07024；電話：201-402-9266；網站：www.chodanghousenj.com；營業時間：周一至周日，11AM至10PM。