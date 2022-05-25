紀念一位用筆救人的人《李洪林：思想解放的先驅》

《李洪林：思想解放的先驅》

由當代中國研究中心編輯的《李洪林：思想解放的先驅》一書，於日前出版。李洪林（1925-2016）早年參加中共 的革命，一直在中共思想意識形態的中心工作，從投身共產革命到呼籲自由民主，他的一生不僅傳奇，而且對中國的思想解放有很大貢獻。

以下是書中記錄的一些事件：

1962年，他跟隨毛澤東和劉少奇的共同秘書、中央辦公廳副主任田家英去毛和劉的故鄉做調查，發現人民公社不如單幹，屬實報告後引發毛大怒。在田家英的保護下，李洪林免於被整肅。

在1996年的文化大革命中，李洪林無法逃脫厄運，被定為「黑幫」打倒。

1976年毛澤東去世後，中國開始改革開放。在主張寬鬆自由的中共總書記胡耀邦的倡導下，開始了思想解放運動。

1979年春，三聯書店 創辦《讀書》雜誌，找李洪林約稿。他決定寫一篇打破讀書禁區的文章，強調人民有讀書的自由，應當打開禁區。

1979年1月，中央召開理論務虛會。李洪林在小組會上以《領袖和人民》為題，做了一個長篇發言。李洪林指出，在封建社會，農民依附於地主，全國居民都忠於皇帝一個人。在社會主義社會，當家作主的是人民，領袖的權力是人民給的，由誰坐這個位子應當通過民主程序由人民來決定。不是人民應當忠於領袖，而是領袖必須忠於人民。文革中《大海航行靠舵手》的歌詞「魚兒離不開水呀，瓜兒離不開秧，革命人民離不開共產黨」，是把魚水關系完全弄顛倒了。

1980年9月18日和19日，《人民日報》連載發表了李洪林的《領袖和人民》。文章討論的核心的問題就是：「人民應當忠於領袖，還是領袖應當忠於人民？」

本書由當代中國研究中心「思想解放文獻編輯委員會」編輯，收錄李洪林生平、2013年對李洪林的長篇采訪《百年道路》、多位學者撰寫的關於李洪林的文章、30余幅珍貴的歷史圖片/字畫/手跡等，包括胡耀邦對他文稿的批示手跡等。書中還收錄了李洪林當時的兩篇有重要影響的文章：《讀書無禁區》及《領袖和人民》，幫助讀者瞭解這一段歷史。

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