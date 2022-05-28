象印推出其最先進電飯煲 揉合全新時尚現代設計

象印推出其最先進電飯煲——壓力IH電磁加熱電飯煲（NW-JEC10/18）。

日本高級廚房電器製造商象印，在消費電子展CES的「數位體驗」媒體活動上，發佈了該品牌迄今為止最先進的電飯煲 ——壓力IH電磁加熱電飯煲（NW-JEC10/18）。這款新型電飯煲不僅以時尚新穎的外觀脫穎而出，更包含了一些目前為止最先進的烹飪科技。

在日本精工制造的這款壓力炊煮IH電飯煲，集自動加壓、人工智慧 、優質對流、卓越IH電磁加熱技術以及貴鉑塗層鍍鐵內鍋於一身，能學習如何根據使用者的喜好來煮出一鍋完美的米飯。該電飯煲分5.5杯米和10杯米兩種容量供選擇，建議零售價分別為$830和$885。

象印美國公司總裁山崎達也表示：「這是我們第一次參加CES的媒體活動。我們的硬體結合了壓力和電磁加熱，加上軟體中的人工智慧，我們覺得我們在這個領域所取得的進步，使這款電飯煲可以與各個類別的許多『智慧』產品相媲美。我們齊備各種級別的電飯煲，如果您想把煮飯提升到另一層次，我們已為你準備好所需的產品。」

壓力IH電磁加熱電飯煲（NW-JEC10/18）採用的科技：

壓力炊煮——這款電飯煲能根據所選功能表，從3種炊煮壓力中進行智慧選擇，並在燜飯過程中再次加壓，燒乾多餘水分，達到最佳的炊煮效果。此外，新產品還可以利用7種加壓設定，完美煮出不同口感的米飯（壽司飯、更硬、偏硬、正常、偏軟、更軟、糙米）。

先進快思邏輯——先進的快思邏輯科技搭配人工智慧（AI ），讓這款電飯煲能夠從之前的使用中「學習」，在炊煮過程中進行微調。

IH電磁加熱——IH電磁加熱技術，能瞬間在鍋內產生高熱並精確調控，煮出更鬆軟的米飯。

全新優質對流——高熱和高壓形成強烈對流，在炊煮時將米飯大力攪拌，帶出米飯的香甜。

全新「My Rice」菜單設定——在炊煮完畢後，有49種方式回饋米飯炊煮成果，而電飯煲會對煮飯的流程進行細微改變，直到完全符合用戶的喜好。

全新自潔功能——減少異味。

壓力IH電磁加熱電飯煲結合了全新的貴鉑塗層鍍鐵內鍋，鍋內的測量線刻度以每1/2杯為單位，方便準確測量水位。蓋頂的控制台以一目了然的橘色背光液晶顯示，附帶24小時制時鐘、可拆卸清洗的不銹鋼內蓋，同時還具備自動保溫、延長保溫和重新加熱功能。新的集成蒸氣排氣罩減少了需要清潔的部件數量，平坦的內部也易於清洗，所有與食物接觸的表面都不含雙酚A；隨附配件有自立式飯勺和量杯。

象印先進的快思邏輯科技搭配人工智慧（AI），讓這款壓力IH電磁加熱電飯煲能夠從之前的使用中「學習」、調整炊煮週期，從而獲得絕佳的炊煮效果。AI技術解決了季節性的水溫和室溫差異難題，可以保持米飯的口感和穩定性。電飯煲設有兩個嵌入式溫度計，借由監測外部溫度和鍋內溫度以收集資料，在炊煮和保溫過程中進行智慧調整。IH電飯煲經長年累月使用所產生的這種應用記憶，不會影響最初的炊煮穩定性和效果。

熱壓力炊煮與IH電磁加熱技術的結合，使煮出來的米飯美味至極。這款電飯煲能根據所選功能表，自動從三種炊煮壓力中進行智慧選擇。壓力炊煮可將硬質β澱粉轉化為α澱粉，讓米飯更軟綿、更易消化；另外，通過壓力炊煮的米飯能較長時間保持鬆軟。IH電磁加熱是一種直接、精確的烹飪方式。電飯煲底部的線圈系統會產生磁場，將內鍋置於這個磁場中開始炊煮週期時，磁場會瞬間在鍋內產生熱力，將米飯煮熟。

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