青年鋼琴家吉娜·愛麗絲首張獨奏專輯《Wonderworld》鐳射CD唱片

青年鋼琴家吉娜·愛麗絲(Gina Alice)首張獨奏專輯《Wonderworld》，收集28首融匯古典跨界與東西方的經典曲目，折射跨文化生活經歷，為聽眾打造音樂綠洲，展現其多面能力與多重魅力；該專輯選擇在「520」發行，作為獻給每一位愛樂人的禮物。

繼去年底數位版專輯在各大音樂平台上線后，青年鋼琴家吉娜·愛麗絲首張個人獨奏專輯《Wonderworld》（樂界）實體CD，將於5月20日在北美發行。這張雙CD專輯由環球音樂旗下古典音樂廠牌DG（德意志留聲機）唱片發行，共收錄28首作品，更特別包含杜比全景聲格式。該唱片稍早在德國 發行，首日即登上亞馬遜古典榜第一。專輯曲目輕鬆又沉靜、舒緩又深刻，從西方作品到中國音樂，從經典古典作品到當代影視音樂，皆有收錄。

《Wonderworld》以生活本身為靈感，吉娜為專輯選錄的每一首作品都與她自身有著深刻的聯繫，就像生活的配樂，反映了她的生活變遷。整套動人心弦的鋼琴作品包含古典、跨界及東西方經典曲目，其中一些還重新進行了編曲。

專輯以一組浪漫主義和晚期浪漫主義時代最偉大的鋼琴作曲家的作品開始，包括多位德奧作曲家的作品。勃拉姆斯的《搖籃曲》特別引發吉娜的共鳴，她經常為兒子哼唱這首歌。她還用同樣的熱情演奏了一些法國作品，如埃裡克·薩蒂迷人的《吉諾佩蒂第1號》、德彪西的《甚慢板圓舞曲》與《月光》等，為聽眾帶來一個適於思考的短暫時刻。

早前吉娜·愛麗絲的生活重心從歐洲轉移到亞洲，這讓她越來越多地觸及來自中國等一些亞洲國家的東方音樂。此次，吉娜特別在專輯中彈錄了優秀的中國音樂作品，包括膾炙人口的《彩雲追月》以及具有印象派氣質的鋼琴版《水草舞》。此外，日本音樂家久石讓觸動靈魂的《人生的旋轉木馬》也被收錄其中，它是動畫電影 《哈爾的移動城堡》的主題音樂。吉娜錄製此曲所採用的是由久石讓親自提供的個人最愛私藏版曲譜。

「音樂的力量如此強大，它是一個很棒的朋友，陪伴我們度過生活中的不同處境、時刻和心情。它可以讓我們在時間中旅行，讓我們去不同的地方遊歷，音樂本身就是一個旅程。」吉娜在專輯手記中寫道。

自童年開始，音樂就是吉娜生命中極為重要的一部分。她於1994年出生在德國，四歲學琴，七歲首次在公眾面前亮相，八歲便在德國青少年鋼琴大賽中獲獎。同年，她在法蘭克福施坦威鋼琴舉辦的音樂會上演奏了海頓《D大調鋼琴協奏曲》並獲得廣泛好評，從此開始了在音樂道路上的奔跑；她曾在威斯巴登國際鋼琴比賽與慕尼克青年鋼琴比賽中獲獎，15歲起跟隨法蘭克福音樂與表演藝術學院伊琳娜·愛德斯坦和伯恩哈德·韋茨兩位教授學習鋼琴專業，17歲在世界頂級的柏林愛樂大廳與柏林管弦樂團合作演出，並兩度受邀回到這個傳奇的音樂廳中演出。她隨後又得到鋼琴教育家加里·格拉夫曼的指導，從德國最大的音樂學院之一漢堡音樂與戲劇學院畢業。吉娜陸續與廣州交響樂 團、深圳交響樂團等中國優秀的交響樂團合作，還在2017年受邀在全世界最大的鋼琴音樂節——魯爾鋼琴節（Ruhr Piano Festival）上，為樂迷獻上一場獨奏音樂會並獲好評，音樂節主辦方之後發行了這場音樂會的現場錄音。

學習音樂的漫長道路讓吉娜·愛麗絲更能感受到音樂的能量，她認為能夠與觀眾分享音樂是一種莫大的幸福。她說：「以拉赫瑪尼諾夫的《前奏曲》為例，我希望當人們聽到這段音樂時，仿彿可以看到陽光映射在水面上的景象、聽到鳥兒的歌唱。」《Wonderworld》收錄了舒曼的《童年情景》鋼琴套曲中的三首，包括套曲中最核心的名篇《夢幻曲》。吉娜認為每個人都有屬於自己的「夢幻」和夢境，它可以是對過去的追憶、對當下的沉思、對未來的美好寄望，這是一首完美平衡了簡單與深度的作品。她也錄製了李斯特的《安慰曲》並介紹道：「你能感覺到它就在那裡，給你能量、給你回應。當你想要一個屬於自己的時刻時，不管是安靜還是歡愉的音樂，都是你最好的陪伴。」

吉娜·愛麗絲在鋼琴演奏之餘也喜歡創作音樂，專輯中就收錄了她創作的《返場曲》。這首頗具電影音樂質感的樂曲，將生活中難以名狀的情愫用音樂描繪出來，動人心弦。值得一提的是，在專輯《Wonderworld》的製作過程中，郎朗首次擔任了製作人的角色，全程在錄音棚里陪伴並提供意見，對於每一處音色、效果的處理都嚴格要求，並從鋼琴家的角度分享錄音棚錄製的經驗和特別訣竅。郎朗還與吉娜共同錄製了兩首勃拉姆斯的四手聯彈作品，這對琴瑟和鳴的鋼琴家夫婦將此作為禮物獻給剛剛出生的孩子。其中《華爾茲》溫暖的旋律，讓吉娜演奏時仿佛體會到擁抱孩子的感覺，饒富趣味的勃拉姆斯《匈牙利舞曲》為專輯增添了一抹歡樂的色彩。

《Wonderworld》（樂界）鐳射CD將從5月20日起在北美全面上市。正如吉娜所言：「希望在這個充滿愛意的日子里，這張專輯能成為你的好朋友，陪伴你或與你的至愛一起，共度生活中的美好時刻。」聽眾可前往Amazon、Target等網站訂購鐳射CD專輯，也可在Apple Music、Spotify、YouTube Music等平臺，線上收聽數位版CD。更多資訊，可登錄數位專輯網址：https://umhk.lnk.to/Wonderworld。